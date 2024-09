Zi de meci. „U” Cluj întâlnește Rapid București. Cel mai vechi duel din fotbalul românesc.

FC Universitatea Cluj are parte luni, 16 septembrie, de un nou duel de tradiție, de această dată împotriva celor de la Rapid București.

La exact două săptămâni distanță de la ultimul joc oficial (1-0 vs Dinamo, 2 septembrie), FC Universitatea Cluj are parte de un nou episod de tradiție al fotbalului românesc.

De această dată, adversară va fi Rapid București, ocupanta locului al 9-lea înaintea rundei cu același număr din actualul sezon al Superligii.

Luni seară, cu începere de la ora 21:00, „studenții” luptă în Giulești pentru a-și menține invincibilitatea și a-și păstra fotoliul de lider.

Istoria duelurilor directe

Prima confruntare directă dintre cele două echipe datează încă din sezonul 1933-1934, a doua stagiune în care campionatul național se desfășura în sistem divizionar. În tur, pe 26 noiembrie 1933, Universitatea, condusă de pe bancă de Adalbert Molnar reușea să se impună cu 2-1, grație golurilor marcate de Grațian Sepi și Silviu Ploeșteanu. La retur, bucureștenii și-au luat revanșa și au câștigat cu 1-0 prin golul lui Geza Medve.

Până în prezent, Universitatea Cluj și Rapid s-au întâlnit de 96 de ori în prima ligă, iar bilanțul este în favoarea giuleștenilor, care au strâns 43 de victorii. Universitatea a ieșit învingătoare de 37 de ori, iar alte 16 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai mare diferență de scor înregistrată în întâlnirile din prima ligă dintre cele două combatante a fost de cinci goluri, de trei ori în favoarea „studenților” și de două ori în favoarea celor de la Rapid. Nu în ultimul rând, Universitatea și Rapid s-au întâlnit și în finala Cupei României, în august 1942, iar atunci giuleștenii s-au impus categoric, scor 7-1.

Situația actuală din clasament

FC Universitatea Cluj are parte de un început foarte bun de sezon. Formația lui Ioan Ovidiu Sabău a obținut cinci victorii și trei egaluri în cele opt etape scurse până acum. Cu 18 puncte și un golaveraj de 13-4, U ocupă fotoliul de lider în clasamentul Superligii, chiar dacă, din cele opt runde, cinci au consemnat meciuri în deplasare. FCSB, UTA Arad, CFR, Petrolul sau Gloria Buzău sunt echipele de pe terenul cărora „Șepcile roșii” au plecat neînvinse în acest start de stagiune. Ba mai mult, Universitatea a reușit să înscrie de 6 ori în aceste confruntări, primind doar 3 goluri.

Rapid nu se poate lăuda cu un parcurs așa cum și l-ar fi dorit în aceste prime opt etape din Superligă. Giuleștenii au acumulat doar 9 puncte și se situau înaintea rundei pe poziția a 9-a, cu un golaveraj de 10-10. A fost nevoie de o schimbare de antrenor și de revenirea pe banca tehnică a lui Marius Șumudică pentru ca Rapid să obțină prima victorie a sezonului, în runda a 7-a, pe terenul celor de la Poli Iași (2-1). Pe teren propriu, însă, Rapid nu a cunoscut gustul succesului, remizând în toate cele trei meciuri disputate acasă (2-2 vs CFR, 2-2 vs Sepsi, 1-1 vs Dinamo). Chiar și așa, panta ascendentă a adversarilor a fost confirmată și după succesul de la Iași de o remiză pe terenul echipei aflate pe poziția secundă, Universitatea Craiova (1-1).

„Va fi dificil în Giulești. E primul joc al lui Șumudică acasă. Vine după două meciuri în deplasare, o victorie și un egal. E clar că își va dori foarte mult ca echipa lui să arate bine, să câștige în fața propriilor suporteri. Ne așteaptă un meci greu. Trebuie să arătam bine, să avem curaj, să nu ne intimideze atmosfera, e foarte important și începutul de joc. Și sper să îi fi adus pe jucători într-o formă bună, pentru că am gândit mult aceste două săptămâni (de pauză - n.n.). La fel, abordarea să fie corectă, cum ne gândim să abordăm acest joc, cu pressing sus sau mai retras. Avem o situație bună, entuziasm, încredere în noi. Eu cred că nu trebuie să mergem timizi, chiar dacă jucăm cu un adversar care și-a fixat ca obiectiv câștigarea campionatului. Nu cred că vom fi afectați, avem jucători cu multă experiență, care au jucat astfel de jocuri. Știm ce ne așteaptă și nu trebuie să reacționăm, ci să acționăm. Să înțelegem cum trebuie să pregătim jocul și să avem curaj", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj.

