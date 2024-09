U-BT a trecut de BC Dubai și va juca finala Memorialului Mirza Delibasic: „Am învins o echipă extrem de bună”

U-Banca Transilvania continuă seria rezultatelor pozitive din meciurile de pregătire.

U-Banca Transilvania continuă seria rezultatelor pozitive din meciurile de pregătire. | Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania continuă seria rezultatelor pozitive din meciurile de pregătire. Ajunși în Bosnia și Herțegovina, jucătorii au debutat cu dreptul la Memorialul Mirza Delibasic.

Formația lui Mihai Silvășan a reușit să o învingă pe BC Dubai, o grupare ce va participa în premieră în Liga Adriatică și care a transferat câteva nume de top, precum Davis Bertans, Klemen Prepelic sau Nemanja Dangubic. Chiar și așa, tabela a indicat la final 89-75.

Confruntarea s-a derulat sub semnul echilibrului, iar achizițiile de marcă ale trupei din Emiratele Arabe Unite și-au spus cuvântul. Pe de altă parte, s-a creat deja o chimie remarcabilă între Richard și compania. Astfel, deși clujenii au fost conduși la pauză cu 44-42, au putut să întoarcă jocul printr-un parțial de 10-0 și să obțină un rezultat pozitiv.

Din punct de vedere statistic, U-Banca Transilvania a izbutit procentaje de 61% la aruncările din interiorul semicercului, 47% de la mare distanță și 64% de la linia de pedeapsă. În plus, baschetbaliștii au totalizat 37 de recuperări și 22 de pase decisive.

„A fost un meci bun, în care am arătat ritmul pe care vrem să îl jucăm. Nu suntem în formulă completă, dar felul cum am evoluat m-a mulțumit. Am creat multe oportunități de a înscrie. Ne-am apărat bine, mai ales în partea a doua a meciului, deci sunt mulțumit. Am învins o echipă extrem de bună, cu jucători de Euroligă. Mergem mai departe, trebuie să clădim pe aceste meciuri și să rămânem concentrați”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.

În finala Memorialului Mirza Delibasic, U-Banca Transilvania va întâlni învingătoarea dintre Bosna Sarajevo și Dinamo Sassari. Finala este programată duminică, 15 septembrie, cu începere de la ora 21:00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: