CFR Cluj l-a împrumutat pe portarul Mihai Popa de la Torino FC. „Îmi doresc foarte mult să îmi ajut echipa!”

Echipa de fotbal CFR Cluj a anunţat împrumutul portarului Mihai Popa de la formaţia italiană Torino FC. „Am venit cu gânduri mărețe și îmi doresc foarte mult să îmi ajut echipa!”, spune Mihai Popa.

„Bine ai venit, Mihai Popa! Cluburile CFR 1907 Cluj şi FC Torino au ajuns la un acord privind împrumutul portarului Mihai Popa în Gruia! Îi urăm bun venit în Gruia şi cât mai multe intervenţii reuşite pentru CFR Cluj!", au transmis reprezentanţii echipei clujene.

„Am venit la cel mai puternic club din România! Am venit cu gânduri mărețe, am venit să câștig campionatul, să câștig trofee, și îmi doresc foarte mult să îmi ajut echipa”, a declarat Mihai Popa în cadrul primului său interviu după venirea în Gruia, potrivit CFR 1907 Official.

În vârstă de 23 de ani, tânărul portar a fost crescut la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. La nivel de seniori, Popa a bifat 112 meciuri pentru Rapid, Unirea Constanţa, Astra Giurgiu şi FC Voluntari, în tricoul celei din urmă evoluând în 77 de partide.

La naţionalele de tineret ale României, Mihai Popa a adunat 10 prezenţe sub tricolor, făcând parte din lotul olimpic al ţării noastre prezent la Jocurile Olimpice 2020.

