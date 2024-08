Clujeanca Andrea Miklos la JO 2024: „Am făcut un concurs bun aici, la Paris”. A ieșit pe locul cinci în semifinala probei de 400 metri!

Atleta clujeancă Andrea Miklos a reușit o nouă performanță la Jocurile Olimpice 2024, ocupând locul cinci în semifinala probei de 400 metri.

Clujeanca Andrea Miklos la JO 2024: „Am făcut un concurs bun aici, la Paris” | Foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român - Facebook

Deși nu a ieșit pe unul dintre cele trei locuri care o puteau duce în finală și nici nu și-a depășit recordul personal, atleta clujeancă Andrea Miklos se declară mulțumită de parcursul său la Jocurile Olimpice de la Paris.

Luni, 5 august 2024, Andrea Miklos (25 de ani) s-a calificat în semifinalele probei de 400 m din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu al 15-lea timp din serii, clasându-se pe locul trei în prima serie cu timpul de 50 sec 54/100 (Personal Best).

Cu această ocazie, Andrea și-a îmbunătățit rezultatul de vârf al carierei în proba sa, sezonul trecut reușind să scoată timpul de 50,67 s într-un concurs disputat la Chorzow, în Polonia.

Andrea Miklos a evoluat în cea de-a treia semifinală a probei de 400 m, alergând pe ultimul culoar, ceea ce nu i-a permis prea prea devreme un contact vizual cu adversarele. Drept urmare, la ieșirea din cea de-a doua turnată se afla destul de în urmă față de primele intrate în ultima linie dreaptă. Totuși, a avut resurse să recupereze și să se bată pentru poziția a treia. A sosit însă a cincea, cu un timp 50.78 sub recordul personal realizat în serii 50.54.

„Am făcut un concurs bun aici, la Paris. Am realizat un "personal best". Mi-aș fi dorit, firește, să prind finala, dar astăzi nu s-a putut. Sper să cobor cât de curând sub 50 de secunde, și atunci va fi cu totul altceva. Cariera mi-e încă la început, e prima mea evoluție sub semnul cercurilor Olimpice“, a spus încrezătoare Andrea.

