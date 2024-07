Probleme de lot în primul meci al Universității Cluj din acest sezon? Ovidiu Sabău: „Sperăm să fim în formă”

Un nou sezon al campionatului de fotbal al României începe în weekend-ul în care e programată și finala Euro 2024. „U” Cluj va juca sâmbătă contra echipei FCSB.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj| Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Universitatea Cluj va juca, sâmbătă, 13 iulie, în primul meci din sezonul 2024/2025. Clujenii vor juca contra Campioanei României, FCSB.

Prezent la o conferință de presă, Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj a declarat că meciul va fi unul greu, dar vor încerca să facă spectacol pe teren.

„Sperăm să fim în formă”

„Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă care are deja două meciuri oficiale și o echipă care s-a întărit anul acesta. Sperăm să fim în formă și să avem ritm. În perioada de pregătire am avut momente bune, dar și mai puțin bune. Unii jucători încă nu au ritm, ne-am adunat pe rând.

Sunt cam 14-15 care au ritm pentru un meci oficial. FCSB arată bine, au jucători de calitate. Dar și eu am jucători cu experiență, care știu să joace astfel de meciuri. Mi-aș fi dorit să plec cu echipa construită deja, să identific sistemul, să îl antrenez.

În ultimele jocuri am folosit un sistem care se potrivește astăzi, la jucătorii pe care îi am la dispoziție. Mi-aș fi dorit un alt sistem, dar unii jucători încă nu sunt pregătiți. Mai așteptăm jucători, în afara de underi avem 15-16 jucători. Mai avem nevoie de 3-4”, a declarat Ovidiu Sabău.

Întrebat dacă sunt probleme de lot pentru meciul contra FCSB, Ovidiu Sabău a declarat că momentan sunt prea puțini jucători și că are nevoie de mai mulți.

„Probleme de lot nu prea sunt pentru că suntem prea puțini”, a adăugat antrenorul.

