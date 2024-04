Ovidiu Sabău a explicat scandalul de la finalul meciului dintre „U” Cluj Hermannstadt: „S-au încins spiritele”

Meciul dintre FC Hermannstadt și „U” Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a treia a play-out-ului Superligii. Partida nu a fost lipsită de peripeții.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj

Meciul nu a fost lipsit de peripeții, deoarece jucătorii celor două echipe au intrat într-un conflict și au fost despărțiți cu greu de oficiali.

Ioan Ovidiu Sabău a explicat că scandalul de la finalul meciului a pornit după execuția superbă a lui Popa. Doi jucători de la „U” Cluj au fost eliminați, iar antrenorul speră să fie realizată o analiză.

„La final s-au încins spiritele după ce s-a înscris golul. Au fost nervi, se mai întâmplă. Mai mult s-au împins. Îmi pare rău că Pițian și Mitrea au luat roșu. Nu sunt de acord. Trebuie să te stăpânești. Vin meciuri grele. Sper să se analizeze!

E un punct în plus. Am arătat destul de bine. Am reușit să revenim. Am avut și bară. Am forțat foarte multe, am împins jocul. Se vede clar că și-au dorit acest punct. Am avut multe ocazii în a doua repriză. Au fost 6-7 ocazii. Ne-am refăcut mental, dar și fizic. Încă avem mult de muncit”, a declarat Sabău.

