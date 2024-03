Mihai Silvășan, antrenorul de U-BT Cluj-Napoca: „E de datoria noastră să fim un etalon pentru baschetul românesc”

Mihai Silvășan, antrenorul de la U-BT Cluj-Napoca, a declarat că echipa trebuie să rămână un etalon pentru baschetul românesc.

U-BT Cluj-Napoca a pierdut cu London Lions în sferturile de finală ale BKT EuroCup, partida încheindu-se cu scorul de 91-79. În ciuda acestei înfrângeri, antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan, a declarat că a atmosfera, cu cei 10.000 de oameni în spate, a fost senzațională.

„Drumul nostru în actualul sezon al EuroCup se sfârșește aici, însă nu există vreun motiv să avem capul plecat. Le mulțumesc jucătorilor, au fost incredibili din multe puncte de vedere. În numeroase momente nu le-a fost ușor, dar au reușit să depășească orice piedică. În al doilea rând, vreau să le mulțumesc fanilor care ne-au susținut în permanență. A fost senzațional să jucăm într-o asemenea atmosferă, cu 10.000 de oameni în spate. În toate meciurile din EuroCup suporterii noștri au impresionat și ne-au împins de la spate. Le mulțumim și lor!

Despre meci nu sunt tare multe de spus, îi felicităm pe cei de la London Lions. Au fost, evident, mai buni. Au existat momente în care puteam să revenim, dar nu au putut. Le urez baftă mai departe. Sezonul a fost unul reușit, jucătorii au dat dovadă de caracter și dăruire. În această seară ne-am propus cu jucătorii să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută pe teren, în compania a 10.000 de oameni. Am încercat să jucăm cel mai bun baschet, dar din păcate nu ne-a ieșit. Efortul a fost acolo și am încercat să jucăm cât de bine am putut. Cred că performanțele aduc fanii la sală, ați văzut ce ușor a fost să umplem sala. Acum șase sau șapte ani nu ne gândeam că așa ceva se poate întâmpla. E de datoria noastră să continuăm munca și să fim un etalon pentru baschetul românesc”, a declarat Mihai Silvășan, potrivit u-bt.ro.

De asemenea, antrenorul campioanei României la baschet a mai precizat că trebuie să se concentreze pe Liga Națională, precizând că este prea devreme să se vorbească despre planurile pentru sezonul următor.

„Trebuie să ne facem treaba profesionist și să încercăm să avem performanțe și mai bune în Europa. Evident că ne dorim să continuăm în EuroCup, însă mai este foarte mult de jucat. Ne mutăm atenția pe Liga Națională. Va fi dificil să ne concentrăm pe jocul de vineri, dar cu siguranță vom reuși. E devreme să vorbim despre sezonul următor, însă cu siguranță noi ne dorim să fim tot mai buni. Cu siguranță un sezon ca acesta ne ajută din toate punctele de vedere. Am făcut ca numele echipei să fie cunoscut de multă lume din străinătate. Împreună cu acești suporteri minunați suntem în al doilea an în care avem cea mai mare medie de spectatori din EuroCup.

Rămânem cu un sentiment foarte plăcut, s-a creat practic o familie în această echipă. Lucrurile pe care le-am realizat și meciurile extrem de spectaculoase au creat o chimie și un sentiment de luptă unul pentru celălalt. Nu trebuie să ne gândim în nicio secundă că sezonul s-a încheiat, mergem mai departe cu aceste lucruri. Vom încerca să jucăm cel mai bun baschet posibil”, a conchis Mihai Silvășan.

Reamintim că U-BT Cluj-Napoca a pierdut meciul din sferturile de finală ale BKT EuroCup cu London Lions, care s-a jucat pe 13 martie. Partida la care au asistat 10.000 de spectatori s-a încheiat la scorul de 91-79, astfel că englezii s-au calificat în semifinale.

