U-Banca Transilvania a obținut prima victorie în TOP 10. A câștigat meciul cu CSM Târgu Mureș.

U-Banca Transilvania a controlat meciul de la Târgu Mureș și a obținut prima victorie în TOP 10.

U-BT, prima victorie în top 10. FOTO: u-bt.ro

U-Banca Transilvania nu a întâmpinat probleme în deplasarea de la Târgu Mureș, prima pe care baschetbaliștii noștri au făcut-o în partea a doua a campionatului. Echipa lui Mihai Silvășan a obținut o victorie cu scorul de 95-85 și se pregătește acum pentru o călătorie lungă până în Insulele Canare.

Mureșenii au deschis scorul prin Person, iar acela a fost singurul moment când echipa gazdă s-a aflat la conducere. Totuși, primele minute au fost echilibrate, jucătorii CSM-ului primind energie din partea publicului. Încet, dar sigur, U-Banca Transilvania și-a intrat în ritm. Echipa nu l-a mai putut utiliza pe Karel Guzman încă din debutul partidei, dar a găsit ușor alte soluții, mingea circulând eficient.

U-BT a condus cu 22-15 la finalul primului sfert, apoi Patrick Richard i-a desprins la 21-38, forțându-l pe George Trif să ceară time-out. Ascensiunea a continuat, astfel că Mokoka, Eddie și Seeley au furnizat puncte. Mihai Silvășan a utilizat toți jucătorii, care au menținut un ritm ridicat, deși Târgu Mureș a încercat să limiteze din diferență prin Vlad Nistor sau Mladen Jeremic.

„A fost un meci intens, exact cum ne așteptam, cu o echipă care joacă bine. A fost sala plină, într-o seară bună pentru baschet. Am controlat meciul în totalitate, am avut intensitate bună și am reușit ceea ce ne-am propus. Ne-am apărat și am marcat multe puncte pe tranziție, după ce am dat drumul cât mai repede posibil la minge. Mă bucur pentru victorie și mergem mai departe!”, a transmis Mihai Silvășan, antrenorul U-Banca Transilvania.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News