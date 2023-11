Zi de meci. CFR Cluj întâlnește Hermannstadt. Clujenii pot urca pe primul loc în Superligă

Hermannstadt și CFR Cluj se vor înfrunta luni seară pe Stadionul Municipal din Sibiu, în etapa a 15-a din Superligă. Clujenii pot urca pe primul loc dacă câștigă.

CFR Cluj întâlnește luni seară de la ora 21:00 echipa FC Hermannstadt, în etapa cu numărul 15 din Superligă.

Înainte de meciul direct dintre cele două formații, atât CFR Cluj, cât și Hermannstadt vin după o serie importantă de partide fără înfrângere. Astfel, dacă sibienii nu au mai pierdut un meci oficial de la începutul lunii august (înfrângere, scor 0-1, în deplasare, în fața Universității Craiova) și au ajuns la 13 partide consecutive fără înfrângere, clujenii nu au mai suferit un eșec de 7 partide consecutive.

În precedenta etapă de Supeligă, Hermannstadt a remizat, scor 1-1, în deplasare cu Oțelul Galați, în timp ce CFR Cluj s-a impus scor 3-1 cu Farul Constanța.

În cazul unui succes obținut de clujeni în partida cu sibienii de la Hermannstadt, elevii pregătiți de Andrea Mandorlini vor urca pe primul loc în clasamentul SuperLigii și, astfel, o vor devansa pe FCSB. De cealaltă parte, sibienii, dacă vor obține cele 3 puncte, vor urca pe locul al 4-lea al clasamentului.

În prezent, CFR este pe locul al doilea în clasamentul SuperLigii, cu 30 de puncte obținute după 14 etape, în timp ce Hermannstadt se află pe poziția a 7-a a ierarhiei, cu 20 de puncte adunate după 14 meciuri.

Andrea Mandorlini: „Știm că meciul va fi dificil”

Antrenorul formației din Gruia a prefațat partida pe care echipa sa o va disputa la Sibiu.

Andrea Mandorlini se așteaptă la un meci dificil având în vedere că cei de la Hermannstadt traversează o perioadă foarte bună.

„Vom avea parte de o partidă dificilă. Ne gândim doar la ceea ce trebuie să facem noi în meci. Este important ca noi să fim bine. Avem unii jucători care au revenit alături de noi și cred că am avut trei zile bune de pregătire după meciul cu U Cluj. Hermannstadt traversează o perioadă bună. Știm că meciul va fi dificil, având în vedere că echipa pe care o întâlnim trece printr-un moment bun”, a declarat Andrea Mandorlini, antrenorul CFR-ului.

Marius Măldărășanu, tehnicianul sibienilor, se așteaptă la un public numeros luni seară având în vedere că cei de la CFR Cluj sunt considerați un adversar atractiv.

„Ne dorim tot timpul ca stadionul să fie plin, acum jucăm cu o fostă campioană, CFR a dominat fotbalul românesc atâția ani.

Ne așteptăm la un public numeros, nu vine orice echipă. Dar, suntem conștienți că ora, ziua pot face ca stadionul să nu fie plin. Așteptăm fanii cu drag, suntem bine, pe loc de play-off, am avut un parcurs echilibrat, dar nici acum, atunci câmd? Depinde de ei, câți vor veni, ne vor susține (…) CFR este o echipă mult schimbată din vară, s-a schimbat și antrenorul și totuși se bate la campionat. Este o echipă foarte bine organizată, am văzut și ultimul lor joc din cupă, au revenit și jucătorii lor accidentați, cu siguranță va fi un meci dificil. Ca să câștigăm, va trebui să dăm foarte mult ca efort și nu numai. Putem câștiga, dovadă stau meciurile foarte bune făcute contra echipelor tari. Ar fi bine să câștigăm, am rămâne pe poziție pe play-off, dar este un joc normal de campionat, îl așteptam, trebuia să vină și astfel se încheie acest tur din sezonul regular. Mai sunt multe jocuri până la final, ar fi importantă o victorie, pentru a ține ritmul cu echipele din play-off”, a declarat tehnicianul sibienilor.

Dani Coman, președintele sibienilor, a anunțat că echipa sa este pregătită să câștige meciul cu CFR Cluj.

„Pentru că am demonstrat în ultima perioadă că putem învinge orice echipă din campionatul intern. Eu cred că atât cu FCSB cât și cu Rapid, două echipe care se luptă pentru câștigarea campionatului, Hermannstadt a demonstrat că se poate lupta fără nicio problemă.

Ne putem lupta cu ele și, în cele din urmă, deși am avut oportunități, s-a încheiat cu un rezultat de egalitate. Sincer, pentru noi nu contează cu cine jucăm. Ne dorim să ne jucăm jocul nostru și, dacă suntem la 100%, putem învinge CFR. Jucăm împotriva unei echipe puternice în campionat, care s-a întărit semnificativ în ultimul an și a schimbat practic întregul lot. Cu toate acestea, am încredere în echipa noastră și cred că vom juca bine și putem obține un rezultat pe măsura așteptărilor noastre”, a spus Dani Coman, potrivit Fanatik.

