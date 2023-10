Doi jucători de la CFR Cluj, convocați la echipa națională pentru partidele cu Belarus și Andorra, din preliminariile EURO 2024

Doi jucători de la CFR Cluj au fost convocați la echipa națională a României pentru meciurile cu Belarus și Andorra din grupa de calificare pentru Campionatul European 2024.

Echipa națională de fotbal a României: 26 de jucători convocați pentru partidele cu Belarus și Andorra din preliminariile EURO 2024/Foto: Echipa națională de fotbal a României Facebook.com

În octombrie, naționala României dispută alte două partide din preliminariile Campionatului European – Germania 2024:

Joi, 12 octombrie, 21:45, Stadion Szusza Ferenc (Budapesta): Belarus – România.

Duminică, 15 octombrie, 21:45, Arena Națională (București): România – Andorra.

„Abordăm această acțiune cu același spirit de luptă și unitate pe care l-am consolidat. Parcurgem o perioadă extrem de condensată dintr-un program cu ritm încărcat, dar am reușit împreună să demonstrăm că nimic nu e prea greu când toți suntem concentrați total la singurul obiectiv: calificarea la EURO 2024.

În selecție, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanța. Am urmărit, am analizat și am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România”, a declarat Edi Iordănescu.

Mario Camora și Daniel Bîrligea au fost convocați de Edward Iordănescu la Echipa Națională a României pentru meciurile cu Belarus și Andorra din grupa de calificare pentru Campionatul European 2024.

Faţă de precedentele meciuri ale naţionalei, noutăţile din lot sunt Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma) şi Louis Munteanu (Farul), în timp ce Tudor Băluţă, Marian Aioani (ambii de la Farul) şi George Puşcaş nu au fost convocaţi de această dată.

Ambele jocuri se vor disputa fără spectatori, dar la meciul cu Andorra, de pe teren propriu, va fi permis accesul gratuit copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

Lotul în urma selecției realizate de Edi Iordănescu:

Portari: Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niţă (Gaziantep, 19/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

Fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano, 12/1), Deian Sorescu (Rakow, 13/0), Radu Drăguşin (Genoa, 9/0), Adrian Rus (Pafos, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood, 21/1), Bogdan Racoviţan (Rakow, 0/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

Mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa, 12/0), Răzvan Marin (Empoli, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruţan (Ankaragucu, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

Atacanţi: Denis Alibec (Muaither, 33/4), Denis Drăguş (Gaziantep, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanţa, 0/0).

După şase meciuri disputate în preliminariile EURO 2024, naţionala României ocupă locul 2 în clasamentul Grupei I, cu 12 puncte, la 2 puncte distanţă de liderul Elveţia.

