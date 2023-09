„Zi de foc” pentru echipele clujene. „U”, CFR și U-BT, în fața unor meciuri importante. Emil Boc: „Doamne ajută să avem trei succese”

„U” și CFR se află în fața primelor meciuri importante din Cupa României de fotbal, în timp ce U-BT Cluj-Napoca începe, joi, sezonul din Liga Națională. Emil Boc a ținut să le ureze succes celor trei echipe și se așteaptă la rezultate pozitive.

Emil Boc la meciul CFR - „U” din 21 august 2023/ Foto: monitorulcj.ro

Într-o zi în care trei echipe clujene sunt implicate în partide importante, Emil Boc, prezent la un post de radio local, a început prin a le ura succes tuturor. „U” și CFR joacă în Cupa României la fotbal, în timp ce U-BT Cluj-Napoca începe sezonul din Liga Națională.

Edilul a vorbit despre partida dintre „U” Cluj și CS U Craiova, pe care a urmărit-o din tribune. Emil Boc a lăudat prestația clujenilor, în special cea din repriza secundă, remarcații săi fiind Dan Nistor, Alex Chipciu, dar și antrenorul Ioan Ovidiu Sabău.

„Să le urăm succes tuturor, Doamne ajută să avem trei succese pe linie și sunt previzibile. Ne bucurăm pentru fiecare succes al Clujului oriunde are el. Când vorbim despre Cluj suntem toți pentru Cluj, fie că jucăm baschet, fie că jucăm fotbal (...) M-am bucurat că Universitatea a reușit să obțină egalul, deși după cursul reprizei secunde meritam să câștigăm partida Universitatea Craiova.

Acolo s-a demonstrat încă o dată că viziunea lui Sabău a fost corectă. A pus accentul pe cei doi jucători care sunt decisivi, Nistor și Chipciu. Când a intrat pe teren Nistor s-a văzut că există leadership (...) Cineva trebuia să dea tonul. Am dominat și puteam să câștigăm meciul. Se vede că echipa este puternică. Universitatea va da tot ce are mai bun cu FCSB, nu e ușor, e liderul clasamentului. E important că echipa e solidă și are consistența necesară”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

„U” Cluj va juca joi, 28 septembrie, de la ora 16:15, contra echipei Steaua București. Tot joi, CFR Cluj se va confrunta cu echipa CSM Alexandria de la 18:30, iar baschetbaliștii de la U-BT Cluj-Napoca vor juca de la ora 18:00 contra Rapid București.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: