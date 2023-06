Bătaie generală la finala Cupei României. Fotbalistele și-au împărțit pumni și picioare!

Carmen București a câștigat Cupa României la fotbal feminin, după 2-1 cu U Cluj. În minutul 120, lucrurile au degenerat pe teren.

Bătaie între jucătoarele de fotbal feminin. Foto gsp.ro

După ultimul fluier al meciului, jucătoarele de la Carmen au început petrecerea pe gazon, dar imediat lucrurile au luat o turnură neașteptată și a început o bătaie pe gazon între fotbalistele celor două echipe.

Mai exact, fotbalistele celor două echipe s-au luat pur și simplu la bătaie pe gazon. Și-au împărțit pumni și picioare! Unele jucătoare de la „U" Cluj ar fi spart banca de rezerve și au refuzat să dea mâna cu Stoichiță în timpul decernării medaliilor.

Ioan Borțana, jucătoarea lui „U" Cluj, a oferit un interviu dur, în care a acuzat arbitrajul Krisztinei Szabo.

„Noi nu am pierdut. S-a transmis Cupa mai departe, dar noi nu am pierdut, a luat-o cealaltă echipă. Sunt foarte supărată. E trist, să ajungi la 15 ani de fotbal și să nu vezi niște faze. Am încercat să aplanez conflictul de la final, tocmai de asta am fost amenințată de omul de la pază. Acum nu-l mai găsesc pe aici. După 15 ani și să mă amenințe că mă rezolvă el e trist. Îmi cer scuze în numele colegelor mele, nu știam că nu au dat mâna cu Mihai Stoichiță”, a declarat Ioana Borțan după meci, la zona mixtă.

Vezi aici video de pe teren.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: