Jucătorii Universității Cluj pleacă în Slovenia. Primul antrenament condus de Anton Petrea

Jucătorii Universității Cluj s-au reunit vineri la Cluj Arena și au început pregătirea pentru viitorul sezon al Superligii. Noul antrenor al „studenților”, Anton Petrea a condus primul antrenament al verii pe terenul din Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu.

Anton Petrea a condus primul antrenament al Universității Cluj pe terenul din Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu

Principalul și staff-ul său i-au avut sub comandă pe următorii jucători:

Portari

Patrik Kis (component al lotului de juniori U18), Iustin Chirilă (component al lotului de juniori U17)

Fundași

Alin Techereș (component al lotului de juniori U17), Iustin Neacșu (revenit din împrumutul de la Minaur Baia Mare), Dorinel Oancea, Andrei Pițian , Bogdan Mitrea (transferat de la CS Universitatea Craiova), Nicholas Pop (component al lotului de juniori U17).

Mijlocași

Dan Nistor, Doru Popadiuc (transferat de la Chindia Târgoviște), Ovidiu Bic, Luca Nagy (component al lotului de juniori U17), Rareș Scocîlcă (revenit din împrumutul de la SC Oțelul Galați).

Atacanți

Raul Rotund (component al lotului de juniori U18), Dragoș Tescan, Albert Hofman, Daniel Popa (transferat de la Chindia Târgoviște).

Au lipsit motivat Alex Chipciu, Andrei Miron, Plamen Iliev, Mamadou Thiam și Andrei Gorcea, cel din urmă fiind convocat în lotul naționalei U21. De asemenea, de la reunire au absentat Ivan Martic și Martin Remacle, cu care clubul negociază prelungirea angajamentelor.

Universitatea Cluj va pleca sâmbătă în Slovenia, unde va efectua un cantonament până pe 18 iunie. Începând cu 22 iunie, „studenții” vor efectua al doilea cantonament al verii în Austria, stagiu de pregătire care aduce și o serie de jocuri amicale:

25 iunie: „U” Cluj vs Slovan Bratislava (locul 1 în prima ligă din Slovacia)

28 iunie: „U” Cluj vs Macabi Haifa (locul 1 în prima ligă din Israel)

1 iulie: Meci de pregătire împotriva unui adversar ce urmează să fie stabilit.

4 iulie: „U” Cluj vs MSK Zilina (locul 6 în prima ligă din Slovacia)

5 iulie: „U” Cluj vs Podbrezova (locul 4 în prima ligă din Slovacia)

