Ioan Ovidiu Sabău este fericit după ce Universitatea Cluj a scăpat definitiv de retrogradare: „Am o satisfacție că mi-am asumat acest obiectiv greu în momentul în care am preluat echipa”

Ioan Ovidiu Sabău este mândru de rezultatul obținut în acest sezon.

Ioan Ovidiu Sabău împreună cu Mamadou Thiam /FOTO: Paul Gheorgheci

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, a oferit prima reacție după ce echipa sa și-a asigurat menținerea în Superligă. După victoria cu 2-0 împotriva Chindiei, „Șepcile roșii" au scăpat matematic de grijile barajului.

Tehnicianul a confirmat că va continua la Universitatea și în sezonul următor. În iarna trecută, când a preluat echipa aflată într-o perioadă dificilă, Sabău declarase că va renunța definitiv la cariera de antrenor în cazul în care clujenii vor retrograda.

„Sunt foarte fericit în momentul de față, chiar dacă poate nu se vede. Am o satisfacție că mi-am asumat acest obiectiv greu în momentul în care am preluat echipa și e normal că te simți ușurat când l-ai îndeplinit.

Simt că sunt apreciat pentru ce am făcut, vreau să felicit jucătorii, au dat dovadă de caracter pe parcursul play-out-ului. Am avut momente în care ne-am descurcat foarte bine, cu un joc spectaculos. Jocul, așa cum am anticipat, a fost unul greoi. Au reușit să facă superioritate numerică la mijloc până când am reușit să ne reorganizăm.

Am spus că dacă nu îmi îndeplinesc obiectivul, renunț la cariera de antrenor. Mai avem două jocuri foarte grele, sper să ne refacem. Sunt bucuros și că am făcut fericiți suporterii. Mă bucur când ei sunt împliniți”, a spus tehnicianul „șepcilor roșii”, la Prima Sport.

Finala Cupei

Universitatea Cluj a înregistrat o victorie importantă împotriva echipei Chindia Târgoviște, cu scorul de 2-0, asigurându-și matematic salvarea de la retrogradare.

Obiectivul stabilit de Ioan Ovidiu Sabău, respectiv evitarea retrogradării, a fost îndeplinit cu succes. În urma acestei performanțe, antrenorul se pregătește acum să obțină și bonusul dorit de echipă. Pe data de 24 mai, Universitatea Cluj va lupta pentru a câștiga a doua Cupă a României din istoria clubului, după cea câștigată în anul 1965. Adversara în finală va fi echipa Sepsi Sfântu Gheorghe.

Sabău, care s-a întors în antrenorat în această iarnă, după o pauză de 8 ani, a vorbit înaintea meciului despre presiunea resimțită de la preluarea Universității Cluj.

„Contează să ne îndeplinim obiectivul, iar eu să-mi iau greutatea asta de pe umeri, salvarea de la retrogradare. Fanii vor fi tare nemulțumiți și dacă nu vom câștiga finala Cupei României, cu Sepsi”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: