„U” Cluj - FC Botoșani, meci puternic în play-out. Ambele echipe vin după înfrângeri

Meciul dintre FC Botoșani și „U” Cluj, din cadrul etapei a șaptea a play-out-ului SuperLigii, se dispută sâmbătă, de la ora 12:30

Meciul dintre FC Botoșani și „U" Cluj, din cadrul etapei a șaptea a play-out-ului SuperLigii, se dispută sâmbătă, de la ora 12:30/ Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

„U” Cluj are parte de o deplasare la Botoșani, acolo unde va juca sâmbătă, 6 mai, de la ora 12:30. Întâlnirea contează pentru etapa cu numărul 7 a play-out-ului Superligii.

FC Botoșani a pierdut la rândul său în runda precedentă, 0-1 cu Petrolul și astfel diferența dintre echipa noastră și moldoveni este de un singur punct. Echipa din Botoșani este clasată pe poziția a 5-a cu un total de 27 de puncte, iar „U” are 26 și se află cu o poziție mai jos.

În întâlnirile din acest sezon cu FC Botoșani, „U” Cluj nu a pierdut, fiind 1-1 în turul sezonului regular și apoi 2-0 pe Cluj Arena în retur. În ceea ce privește însă deplasările, „U” nu a reușit să câștige încă din trei încercări contra moldovenilor.

Adversarii au o serie de patru meciuri fără înfrângere pe teren propriu în campionat, în această perioadă adunând două remize și două victorii. Niciodată în acest interval FC Botoșani nu a marcat mai mult de un gol.

Sabău: „Ne dorim să scoatem un rezultat bun”

Înaintea meciului cu FC Botoșani, antrenorul echipei „U” Cluj, Ovidiu Sabău, a vorbit despre așteptările sale de la această partidă.

„Ne dorim să scoatem un rezultat bun. Întâlnim un adversar bine organizat, care are un punct peste noi. Botoșani are un atac foarte bun. Noi suntem încă foarte afectați după jocul cu Voluntari. Tot am analizat și am discutat. Nu aveam voie să pierdem acel meci, mai ales că puteam face 3-1. Sigur, asta e viața antrenorului, să reseteze și să găsească soluții, să plângă cât mai puțin, să-și motiveze jucătorii și să-i pregătească pentru a avea dorință și ambiție să abordeze corect următorul joc (…) E presiune. Toate echipele sunt acolo. Și cele care au 27 de puncte, și Hermannstadt și UTA, care are două jocuri accesibile zic eu cu FC Argeș și Mioveni. Ne-am uitat și analizăm așa cum fac și ei. Chindia joacă cu Petrolul și consider că va conta și ultima etapă în această luptă pentru salvare”, a declarat Ovidiu Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău este de părere că acest meci de la Botoșani nu va fi decisiv.

„Cred că meciul cu Chindia va fi decisiv pentru noi. E un meci important pentru noi cel de la Botoșani. Și un punct va fi foarte important pentru noi. Rămâne de văzut și cum vom arăta din punct de vedere fizic. Noi am reușit să ne refacem după momentele mai puțin bune și am avut o reacție bună. Îmi amintesc chiar jocul cu Petrolul, când am venit după o perioadă destul de grea și sper ca așa să fie și după meciul cu Voluntari. Jucătorii sunt de caracter și au orgoliu de fotbaliști, au dorința de a se revanșa și cred că vom avea resursele necesare să venim cu cel puțin un punct de la Botoșani”, a adăugat antrenorul.

Partida dintre FC Botoșani și FC Universitatea Cluj va avea loc sâmbătă, 6 mai, de la ora 12:30. Ionuț Coza va arbitra la centru, iar asistenți vor fi Valentin Avram și Imre-Laszlo Bucsi.

