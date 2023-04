Un IT-ist din Cluj a alergat printre atleții de elită la un maraton din SUA! A ajuns la curse în 22 de țări și vrea ia întreaga lume la pas. FOTO

Péter Grezer, un sportiv și IT-ist stabilit la Cluj, a alergat zilele trecute la Boston Marathon, în SUA, o cursă dificilă, la care participă în general atleții de elită. Tânărul, cu performanțe incredibile, a ajuns până acum în 22 de țări și vrea să „cucerească” întreaga lume.

Péter Grezer, IT-ist și sportiv din Cluj care a alergat printre atleții de elită în Boston, SUA / Foto: arhivă personală Peter Grezer

Pasionat de sport și călătorie, Péter Grezer a ales să le îmbine pe cele două și a participat până acum la competiții din 22 de țări din lume. Este un maratonist plin de devotament care, doar din anul 2021 încoace, a participat la 83 de curse.

Maratonistul din Cluj la startul cursei din Boston / Foto: arhivă personală

Ultimul maraton a fost cel de la Boston, din Statele Unite ale Americii, la care a participat pe 17 aprilie 2023 și despre care spune într-un interviu pentru monitorulcj.ro că este unul diferit de majoritatea, din multe puncte de vedere.

Dacă nu faci parte din grupul atleților de elită, aici te poți califica doar dacă ai alergat un barem sau printr-un program de caritate, spune Péter Grezer: „Trebuie să strângi o anumită sumă prin donații de la prieteni/cunoscuți/alte persoane. Minimul ce trebuie strâns în cazul donațiilor e 5000$”.

Péter Grezer / Foto: arhivă personală

Traseu gândit după primul maraton de la Jocurile Olimpice din 1896

Maratonul de la Boston este unul special și pentru că traseul în sine este unul deosebit: acesta a fost gândit după primul maraton alergat vreodată în istorie.

„Traseul competiției este unul diferit de majoritatea maratoanelor la care am participat. Este un traseu gândit după traseul primului maraton alergat vreodată, cel de la Jocurile Olimpice din Atena din 1896. Este un traseu care se numește point-to-point, adică se aleargă dintr-un punct în altul (nu e circuit). De aceea multe trasee de acest gen au o diferență de nivel și vântul poate să bată pe tot lungul traseului din aceeași direcție, motive pentru care un record pe acest traseu nu poate fi omologat. Deși startul e la altitudine mai mare decât finish-ul, traseul e mai dificil decât majoritatea traseelor de maratoane de oraș”, a explicat, pentru monitorulcj.ro, maratonistul.

Vremea poate să le dea bătăi de cap participanților, însă pentru Péter acest lucru nu a fost o problemă:

„Vremea e schimbătoare în această perioadă în Boston. Au fost ediții cu caniculă, frig, furtună, vânt, ploaie, ninsoare. Vineri, cu 2-3 zile înainte de maraton au fost 25 de grade la 10 dimineața și 30 de grade la 11:30. Mult prea cald pentru un maraton. Până luni temperaturile au scăzut, și s-a luat startul pe 9 grade, cu ploaie. Maxima zilei a fost de 12-13 grade, dar a plouat destul de mult în timpul competiției și a și bătut puțin vântul. Pentru mine a fost o vreme aproape perfectă. Nu am apucat să mă pregătesc corespunzător în ultimele luni, așa că nu știam exact ce pot alerga, mai ales că e un traseu diferit de traseele pe care îmi fac antrenamentele. Vremea m-a ajutat mult”, a relatat atletul.

Startul maratonului din Boston, SUA / Foto: arhivă personală

30.000 de participanți la Boston Marathon

Startul la Boston Marathon se dă dintr-o localitate aflată la 42 km de Boston, numită Hopkinton, unde participanții ajung cu autobuze pregătite de organizatori, începând cu ora 6:45, din zona de finish.

Ajunși în Hopkinton, participanții au găsit o zonă mare delimitată pentru atleți numită Athlete’s Village. În acest loc sportivi pot să stea până la start într-un cort mare. Au avut la dispoziție toalete ecologice, banane, apă.

Athlete’s Village în Hopkinton / Foto: arhivă personală

Competiția a început la 10 dimineața pentru majoritatea participanților. Doar elita și cei cu dizabilități au pornit puțin mai devreme. Iar pentru că au fost 30.000 de participanți, startul s-a dat în valuri.

Pe parcursul maratonului, participanții au fost susținuți de o mulțime de oameni care urmăreau cursa de pe marginea traseului. IT-istul ne-a povestit cum s-a desfășurat cursa, încărcată de emoții și momente dificile:

„Se aleargă prin alte 6 localități după Hopkinton, înainte de a se ajunge în Boston. Deși a fost vreme capricioasă, a fost plin ochi de lume pe marginea traseului, care urlau din răsputeri, încurajau alergătorii. La un moment dat așa tare se urla, încât efectiv nu îmi auzeam gândurile. Primii 5 km au fost în coborâre destul de abruptă, apoi au urmat vreo 20 km de traseu valonat, și aici a fost predominant coborâre, dar nu la fel de abruptă. Au urmat 8 km de urcare pe dealul numit «Heartbreak hill», apoi încă vreo 4-5 de coborâre și restul voalat până la finish.

Am pornit tăricel, mai ales că a fost coborâre în prima parte. M-am așezat într-un ritm susținut și am continuat așa. M-am gândit că alerg cum merge prima parte, apoi pe a doua, cea cu urcările mai multe, am să încetinesc. Mi-a mers neașteptat de ok prima parte, am trecut semimaratonul în 1:28:05. M-a ajutat vremea și spectatorii de pe margine, care au fost foarte mișto. Odată trecut de jumătatea cursei, orgoliul nu m-a lăsat să încetinesc, așa că am continuat cu aceeași intensitate, ba chiar am crescut pe alocuri.

„Printre cele mai frumoase și intense maratoane”

Având în vedere că ești într-un ritm ridicat, cu o cadență continuă, la competițiile de asfalt schimbările acestea de profil obosesc tare mușchii, iar pe final, dacă nu ai antrenamentul potrivit, ajungi la crampe. Așa am pățit și eu de pe la km 28-30, am început să am crampe la mai toți mușchii din picioare. Aici m-am panicat puțin. Îmi doream foarte mult să scot sub 3 ore, și începeam să încetinesc. La un moment dat nu mă mai puteam concentra la mai nimic, mă uitam la asfaltul din față, la cum pică stropii mari de ploaie în bălțile care s-au format pe traseu. Foarte greu au trecut ultimii 4-5km.

După o curbă la dreapta și încă una la stânga am ajuns pe Boylston Avenue, pe care era finish-ul. Poarta era la 500 m în față. Atunci știam că am să reușesc. Am trecut linia de finish după 2 ore 58 de minute și 49 de secunde, un timp mai mult decât mulțumitor pentru mine, în condițiile actuale. A urmat medalia de participare cu unicornul, o poză la finish, și șchiopăteala spre cazare pe ploaia torențială care s-a transformat imediat după ce am trecut linia de finish. A fost printre cele mai frumoase și intense maratoane la care am participat, și aș vrea să mă mai întorc, dacă am posibilitatea”, a relatat Péter.

83 de competiții în ultimii ani

În ultimii 2-3 ani, Péter Grezer a participat la o mulțime de competiții, atât în țară, cât și în afară.

În anul 2021 , tânărul a participat la 33 de competiții , din care 7 au fost maratoane de șosea, iar 5 le-a alergat în toamnă în 5 weekend-uri consecutive: „Am alergat la Thessaloniki , apoi am fost aproape o lună prin Spania , unde am alergat 3 maratoane: San Sebastian , Valencia și Malaga . Iar în weekend-ul de după am mers la Pisa, Italia , unde am încheiat seria celor 5 consecutive”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, sportivul din Cluj.

, tânărul a participat la , din care 7 au fost maratoane de șosea, iar 5 le-a alergat în toamnă în 5 weekend-uri consecutive: „Am alergat la , apoi am fost , unde am alergat 3 maratoane: , și . Iar în weekend-ul de după am mers la , unde am încheiat seria celor 5 consecutive”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, sportivul din Cluj. În 2022, Péter a participat la 40 de competiții, din care 13 maratoane de șosea, 2 pe trail și un ultramaraton de 50 km pe trail: „La Sevilla mi-a plăcut foarte mult. Aici am alergat timpul de calificare pentru Boston, și totodată cel mai bun timp al meu pe maraton (02:55:28)”.

„Ziua mea a picat într-o duminică și mi-am dorit foarte mult să alerg un maraton. Pe 3 aprilie am alergat la Paris, unul din cele mai frumoase maratoane la care am participat, iar la o săptămână după am alergat la Zürich, pe 10 Aprilie, chiar de ziua mea, unde am reușit din nou să cobor sub 3 ore (02:58:28)”, a mai spus atletul.

Au urmat câteva competiții de trail și asfalt prin România, după care Péter a suferit o entorsă la gleznă, care l-a pus „pe tușă” timp de o lună de zile. După ce s-a recuperat, tânărul a alergat trei maratoane de șosea prin România (Cluj, Timișoara, București), Maratonul din Frankfurt, două maratoane în Italia (Ravenna și Padova), 50 km pe trail la Cluj, apoi maraton de șosea la Malaga.

În 2023 a alergat la 10 competiții, dintre care 3 maratoane de șosea: „Am fost la Malta, Bologna și acum la Boston, care a fost cel de-al 40-lea maraton de șosea pentru mine” - Péter Grezer.

Pe canalul său de YouTube - The Runderer, Péter Grezer postează filmări cu maratoane la care participă. Unul dintre acestea, cel de la Sevilla prin care s-a calificat pentru Boston Marathon, îl puteți viziona în videoclipul următor:

A „bifat” trei maratoane din seria World Marathon Majors

Obiectivul pe care îl are acum Péter este să alerge la toate maratoanele din seria World Marathon Majors, din care a „bifat” trei până acum:

„Îmi doresc foarte mult să particip la cele 6 maratoane din seria World Marathon Majors. Am participat la 3 din ele: Chicago, Berlin și Boston. Mi-au mai rămas Tokyo, London și New York.

La Tokyo mă duc la anu'. La celelalte două din păcate doar prin tragete la sorți pot ajunge, așa că nu știu când voi reuși. Pe lângă asta, îmi doresc să ajung în următorii ani la 100 de maratoane de șosea omologate. În rest, încerc să alerg în cât mai multe țări, preferabil în toate”, a povestit, într-un interviu pentru monitorulcj.ro, sportivul Péter Grezer.

Péter Grezer a vizitat 22 de țări, iar în toate a alergat la cel puțin la o competiție. În 18 dintre ele, sportivul am participat la cel puțin câte un maraton de șosea omologat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: