Emil Boc, convins că „U” Cluj va ajunge în finala Cupei României: „Nu mai este doar un vis, poate fi realitate”

„U” Cluj va disputa în 27 aprilie semifinala Cupei României contra UTA Arad. Primarul Clujului, Emil Boc, este convins că echipa lui Sabău va ajunge în finală.

Primarul Emil Boc/ Foto: Emil Boc - Facebook

Semifinala Cupei României dintre Universitatea Cluj și UTA Arad va avea loc în data de 27 aprilie, de la ora 19:00.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a prefațat următoarele meciuri ale Universității Cluj și speră la cel puțin 4 puncte în jocurile cu Petrolul și CS Mioveni. De asemenea, edilul este convins că „U” Cluj va ajunge în finala Cupei României.

„Avem meci greu la Ploiești. Din două meciuri am putea face 4 puncte, adică dacă am putea obține un egal la Ploiești și 3 cu Mioveni să ajungem pe linia de plutire și să nu intrăm în fibrilație pe sfârșit de campionat că mergem la baraj. Asta mă interesează pe mine, să ieșim din zona tectonică și putem să ieșim deoarece am demonstrat. Am încredere în băieții de la «U»

În Cupa României evident că batem UTA la Cluj, de ce să nu o batem? Stă în puterea noastră și jucăm finala. Jucăm finala Cupei României, e un obiectiv tangibil, nu mai este doar un vis, poate fi realitate. Toate la timpul lor, primul meci e cel mai important.

Noi am oferit un confort financiar echipei, să știe că are parte de susținere în continuare. Au primit și alte cluburi, care chiar dacă țin de ministere primesc o finanțare pe măsura bugetului pe care îl avem”, a declarat edilul la un post de radio local.

Semifinalele din Cupa României

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CFR Cluj, 26 aprilie, ora 19:00

Universitatea Cluj - UTA Arad, 27 aprilie, ora 19:00

Finala Cupei României, ediția 2022-2023, este programată pe 24 mai 2023

