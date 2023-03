U-BT Cluj, învinsă fără drept de apel de echipa spaniolă Joventut Badalona, în EuroCup

U-Banca Transilvania a fost eliminată din cursa pentru play-off-ul din EuroCup. U-BT a fost învinsă fără drept de apel de echipa spaniolă Joventut Badalona, cu scorul de 104-81.

U-BT a fost învinsă fără drept de apel de echipa spaniolă Joventut Badalona, cu scorul de 104-81/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă fără drept de apel de echipa spaniolă Joventut Badalona, cu scorul de 104-81 (21-22, 30-18, 26-28, 27-13), marţi seara, în deplasare, într-un meci din Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României, care a avut o evoluţie oscilantă, alternând un sfert bun cu unul slab, este ieşită din cursa pentru optimile de finală după acest eşec.

Cei mai buni de la „U” au fost Jalen Jones, cu 16 puncte, 10 recuperări, Leonardo Meindl, cu 15 p, 5 rec, 4 pase decisive, Patrick Richard, 15 p, 5 rec, 4 pd, Emanuel Căţe, 14 p, 13 rec, Nemanja Gordic, 11 p. De la catalani s-au remarcat Joel Parra, cu 18 puncte, Ante Tomic, cu 15 , 7 rec, 6 pd, Pau Ribas, 15 p, 4 pd, Andres Feliz, 12 p, 3 rec, 5 pd, Kyle Guy, 12 p, 3 rec.

În tur, „U” a reuşit să o învingă pe Joventut.

„În primul rând, vreau să îi felicit pe cei de la Badalona pentru victorie. Au meritat să câștige. Per ansamblu, sunt mulțumit de felul cum ne-am prezentat, luând în calcul absențele noastre. Ne-au lipsit trei jucători de bază. Cred că ne-am luptat și au existat șanse, în special în sfertul trei, când am jucat bine și ne-am apropiat la trei puncte. Din păcate, nu am putut menține ritmul, iar Badalona a avut o rotație mai lungă. Acolo s-a făcut diferența. În plus, am întâlnit o echipă puternică, hotărâtă să încheie grupa pe primul loc. Au așteptări mari în privința acestui sezon și le urez baftă în EuroCup și în Liga ACB”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.



Miercuri vor avea loc partidele Frutti Extra Bursaspor - Umana Reyer Venezia, Prometei Slobojanske - Mincidelice JL Bourg en Bresse, ratiopharm Ulm - Cedevita Olimpija Ljubljana şi Germani Brescia - 7Bet-Lietkabelis Panevezys.

„U” va juca în penultima etapă cu echipa ucraineană Prometei Slobojanske, pe 22 martie, pe teren propriu.

Clasament

1. Prometei Slobojanske 11 victorii-4 înfrângeri

2. Joventut Badalona 11-5

3. Umana Reyer Venezia 8-7

4. Mincidelice JL Bourg en Bresse 8-7

5. 7Bet-Lietkabelis Panevezys 8-7

6. ratiopharm Ulm 8-7

7. Germani Brescia 7-8

8. Frutti Extra Bursaspor 7-8

9. U-BT Cluj-Napoca 5-11

10. Cedevita Olimpija Ljubljana 3-12

Primele opt clasate se califică în optimile de finală.

