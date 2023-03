Finalista ediției precedente din EuroCup, învinsă de U-BT Cluj. Silvășan: „Ne dă speranțe pentru viitor”

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa turcă Frutti Extra Bursaspor, cu scorul de 87-83, miercuri seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, într-un meci din Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa turcă Frutti Extra Bursaspor/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania și-a mai trecut în palmares o victorie de prestigiu.

Campioana României a bifat a cincea sa victorie în competiţie şi păstrează şanse teoretice de calificare în optimile de finală. U-BT Cluj a dominat prima jumătate a meciului şi după 20 de minute avea un avans de 12 puncte pe tabelă, 49-37.

Clujenii avea un avantaj de zece puncte înaintea ultimului sfert (68-58), dar finalul a fost unul strâns, după ce oaspeţii au egalat, 81-81, când mai erau 85 de secunde de joc. Un coş de trei puncte reuşit de cubanezul Guzman şi o aruncare liberă (din două) transformată de Patrick Richard au adus un avantaj important gazdelor (85-81), care au reuşit să gestioneze ultimele secunde şi să obţină victoria. Cei mai buni de la U-BT au fost Jalen Jones, cu 14 puncte, 8 recuperări, Leonardo Meindl, 13 p, 8 rec, 4 pase decisive, Patrick Richard, 14 p, Nemanja Gordic, 12 p, 4 pd, Karel Guzman, 11 p, 3 rec, şi Kasey Shepherd, cu 10 p.

De la oaspeţi s-au remarcat Onuralp Bitim, cu 23 p, 7 rec, Derek Needham, 16 p, 4 rec, Zach Auguste, 13 p, 9 rec, 3 pd, Aubrey Dawkins, 11 p, 7 rec. În etapa următoare, „U” va juca în deplasare cu Joventut Badalona, pe 14 martie.

În celelalte jocuri din grupă, ratiopharm Ulm a pierdut acasă cu Prometei Slobojanske, scor 78-83, Mincidelice JL Bourg en Bresse a fost întrecută pe teren propriu de Joventut Badalona, cu 86-65, Umana Reyer Venezia a dispus de Germani Brescia cu 90-64, iar Cedevita Olimpija Ljubljana a fost învinsă acasă de 7Bet-Lietkabelis Panevezys, cu 94-87.

Silvășan: „E o victorie care mă face mândru de echipa mea ”

„Mă bucur foarte mult pentru această victorie. Băieții au reacționat extrem de bine, chiar dacă șansele noastre de calificare nu sunt prea mari. Voiam să jucăm cu mândrie și vom încerca să câștigăm fiecare meci. Sunt încântat că publicul a văzut un baschet de calitate și că s-a bucurat împreună cu noi de victorie. Nu s-a întâmplat nimic cu Stefan Birčević, a fost un moment pe care l-am depășit.

Am dat mâna și am mers mai departe. Când două personalități puternice se întâlnesc, apar astfel de momente. Nu trebuie să facem nicio dramă sau vreun can-can, totul e în regulă. Am jucat cu o echipă bună, care are săptămânal meciuri tari, cu grupări de Euroligă. Nu ne gândeam să ne impunem la 16 puncte diferență, nu a existat o astfel de presiune. Noi am vrut să evoluăm cu intensitate. Nu am cerut time-out la final, deoarece nu am considerat că era potrivit. Au fost multe momente moarte în care am putut să le comunic jucătorilor indicații.

Pe ultimul nu am vrut să îl iau așa repede, ci intenționam să îl las pentru ultimele secunde, dacă ar fi fost cazul. E o victorie care mă face mândru de echipa mea și ne dă speranțe pentru viitor. Stipanović a început o recuperare mai activă, adică face alergări și exerciții mai grele. Nu va evolua la Constanța, însă sperăm să îl folosim la Badalona”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

Clasament

1. Prometei Slobojanske 11 victorii-4 înfrângeri

2. Joventut 10-5

3. Umana Reyer Venezia 8-7

4. Mincidelice JL Bourg en Bresse 8-7

5. 7Bet-Lietkabelis Panevezys 8-7

6. ratiopharm Ulm 8-7

7. Germani Brescia 7-8

8. Frutti Extra Bursaspor 7-8

9. U-BT Cluj-Napoca 5-10

10. Cedevita Olimpija Ljubljana 3-12

Primele opt clasate se califică în optimile de finală.

