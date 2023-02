Hammershoy-Mistrati a plecat de la CFR Cluj în această iarnă și a vorbit despre experiența în țara noastră

Sosit vara trecută la CFR Cluj, mijlocașul Vito Hammershoy-Mistrati nu a reușit să se impună în sistemul lui Dan Petrescu și s-a despărțit de CFR după doar o jumătate de an.

Sosit vara trecută la CFR Cluj, mijlocașul Vito Hammershoy-Mistrati nu a reușit să se impună în sistemul lui Dan Petrescu și s-a despărțit de CFR după doar o jumătate de an/ Foto: CFR Cluj - Facebook

La finalul lunii ianuarie, CFR Cluj s-a despărțit de mijlocașul danez Vito Hammershoy-Mistrati, la doar jumătate de an de la achiziționarea sa.

Ajuns în Suedia, danezul a explicat motivele din spatele nereușitei sale în România.

„A fost foarte frustrant. Am început foarte bine, dar apoi m-am accidentat și nu m-am întors. Multe lucruri s-au întâmplat și este o mentalitate diferită, o altă cultură, nu ca în Scandinavia. Era pe viață și pe moarte. Nu pentru că nu aveam abilități, dar mi-a fost greu psihic și am învățat multe.

Am câștigat o experiență pe care o voi lua cu mine toată viața, am devenit un jucător mai puternic. Nu sunt dezamăgit că am fost acolo. A fost o experiență bună - grea, dar bună. Am crescut ca om și ca fotbalist, așa că sunt mai bun decât înainte să plec în România.

Am învățat multe despre cum poate fi viața de fotbalist. Nu totul este un pat cu petale de trandafiri. Deși ești bine plătit, uneori crezi că nu merită, pentru că e greu să fii departe de familia ta. Din șase luni, trei le-am locuit într-un hotel”, a declarat Vito Hammershoy-Mistrati, potrivit tipsbladet.dk

CITEȘTE ȘI: