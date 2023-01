Ciprian Deac, evoluție importantă în ciuda problemelor medicale

Ciprian Deac a executat cornerul care a adus victoria CFR-ului. La finalul partidei acesta a dezvăluit că nu a fost în cea mai bună formă fizică.

Ciprian Deac a fost crucial pentru CFR Cluj în victoria cu FC Voluntari /FOTO: CFR Cluj - Facebook

CFR Cluj a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 1-0, luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 23-a a Superligii. Astfel, formația din Gruia a revenit pe primul loc în Liga 1, la 24 de ore după ce Farul urcase în fruntea campionatului.

Ciprian Deac a fost implicat în singurul gol al partidei. Fotbalistul a executat golul din care fundașul celor de la FC Voluntari și-a dat autogol. După meci, mijlocașul a vorbit despre jocul contra ilfovenilor, dar și despre problemele medicale pe care le are.

„Au încercat să joace pe contraatac. Știam că cine va marca primul va câștiga. Norocul ți-l faci singur. Ne așteptam la un meci foarte greu, ne bucurăm că am revenit pe primul loc. Am avut un cantonament scurt, dar intens. Campionatul adevărat se joacă în play-off.

Încă nu sunt sută la sută, mai am ceva dureri, dar sper ca în scurt timp să dispară. Am o problemă mai veche care apare, dispare, și mă cam chinuie de câțiva ani. Doctorii fac eforturi foarte mari și cu ajutorul lor am reușit să joc și în seara aceasta.

Când stau să mă gândesc că se apropie finalul carierei mă trec fiori. Iubesc acest sport și încerc să mă odihnesc ca să pot să dau totul. Când nu o să mai pot, într-un an jumătate, doi, o să ridic mâna și o să le las locul celor tineri”, a declarat Deac la finalul meciului.

