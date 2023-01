Ze Gomes este bucuros de mutarea la „U” Cluj: „Mă simt bine, am început să cunosc colegii”

Jucătorul venit în această iarnă, Ze Gomes se arată bucuros de mutarea făcută. Fotbalistul a ajuns a „U” Cluj de la rivala CFR Cluj.

Ze Gomes a debutat pentru „U” Cluj la meciul cu FC Voluntari /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Ze Gomes și-a făcut debutul în tricoul alb și negru, la partida cu FC Voluntari, câștigată de „studenți” cu 2-1. Cu toate acestea, jucătorul în vârstă de 23 de ani este încă în urmă cu pregătire și mai are nevoie de timp pentru a se adapta.

Portughezul se declară încântat de mutarea făcută și a vorbit despre colegii săi, suporteri, dar și despre motivele care l-au făcut să aleagă Universitatea Cluj.

„Mă simt bine, am început să cunosc colegii. Totul merge bine și am un sentiment bun în legătură cu echipa, cu tot ce ține de asta, cu suporterii. Romario vorbește și el portugheză și a făcut ca integrarea mea să fie foarte ușoară. Însă discut și cu ceilalți băieți, toți vorbesc engleză și asta e foarte bine pentru mine.

Încerc să mă adaptez, nu e totul chiar așa nou, eu sunt o persoană căreia îi plac provocările. Sunt un jucător tehnic, cu explozie. Îmi place să controlez mingea, dar pot să joc și fără minge, să caut spații.

A fost o atmosferă frumoasă. Am fost surprins când am ieșit la încălzire, iar apoi pe parcursul meciului să văd fanii cum încurajează echipa. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care am venit, mi s-a spus că aici se dorește un joc ofensiv.

Chiar și când am jucat contra lui „U” Cluj am văzut că echipa dorește să joace cu mingea, să controleze jocul. Este principalul motiv care m-a convins să vin. Cu toții ne dorim să rămânem în prima ligă. Vreau să am reușite personale, dar dacă echipa nu câștigă, nu contează ce fac eu pe teren. Nimeni nu își amintește de asta", a declarat Ze Gomes.

CITEȘTE ȘI: