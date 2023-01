U-BT Cluj a pierdut al treilea meci consecutiv în EuroCup. Silvășan: „A fost un meci pe care echipa din Franța a meritat să îl câștige”

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse cu scorul de 88-79, în EuroCup/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse cu scorul de 88-79 (17-14, 21-21, 20-18, 30-26), miercuri seara, pe teren propriu, într-un meci din Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a făcut un joc bun contra liderului, dar a plătit pentru începutul şi finalul mai slabe.

Când erau mai puţin de şapte minute rămase din meci, „U” era la un singur punct de echipa oaspete, 66-67, dar nu a reuşit să întoarcă scorul. De la clujeni s-au remarcat Patrick Richard, cu 20 puncte, 7 recuperări, 6 pase decisive, Leonardo Meindl, 17 p, 7 rec, Andrija Stipanovic, 14 p, 3 rec.

Cei mai buni oameni ai oaspeţilor au fost Floyd Jordan, cu 16 p, 5 pd, Isiaha Mike, 14 p, 6 rec, Frantz Massenat, 13 p, James Palmer jr, 12 p, 4 rec.

U-BT a suferit a treia înfrângere consecutivă în EuroCup.

În celelalte partide ale grupei, jucate miercuri, 7Bet-Lietkabelis Panevezys a fost învinsă acasă de Prometei Slobojanske, cu 80-72, Frutti Extra Bursaspor a dispus cu 111-93 de Cedevita Olimpija Ljubljana, Umana Reyer Venezia a întrecut-o pe ratiopharm Ulm cu 89-69. Marţi, Germani Brescia a învins-o pe Joventut Badalona cu 85-75. „U” va juca următorul meci pe 18 ianuarie, în deplasare, cu Cedevita Olimpija Ljubljana.

„A fost un meci pe care echipa din Franța a meritat să îl câștige. Îi felicit pentru acest lucru. Din păcate, nu am reușit să oferim publicului un motiv de bucurie. Ne doream să îi facem fericiți și le mulțumim că au venit în număr mare să ne susțină. Am încercat, însă nu am fost suficient de buni. Am făcut unele greșeli tactice în momente cheie, ne-am pierdut intensitatea, așa că formația din Franța a știut să profite. Cu alte cuvinte, nu am jucat suficient de bine pentru a câștiga. Trebuie să rămânem uniți și să muncim în continuare pentru a deveni mai buni!”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

Clasament

1. Mincidelice JL Bourg-en-Bresse 7 victorii - 3 înfrângeri

2. Umana Reyer Venice 6-4

3. Joventut Badalona 6-4

4. Prometei Slobojanske 6-4

5. Frutti Extra Bursaspor 6-4

6. ratiopharm Ulm 5-5

7. Germani Brescia 5-5

8. 7Bet-Lietkabelis Panevezys 4-6

9. U-BT Cluj-Napoca 3-7

10. Cedevita Olimpija Ljubljana 2-8

