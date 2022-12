U Cluj renunță la fundașul Florinel Mitrea. „Am îmbrăcat tricoul Universităţii în faţa unui stadion plin. A fost un capitol frumos”

„U” Cluj a reziliat contractul cu fundașul Florinel Mitrea, pe cale amiabilă. Fotbalistul spune că Universitatea Cluj va rămâne un „capitol frumos” în viaţa sa.

Fundaşul Florinel Mitrea (29 de ani) pleacă de la Universitatea Cluj / Foto: Facebook - FC Universitatea Cluj

Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunţat, vineri, rezilierea contractului cu fundaşul Florinel Mitrea (29 de ani), informează gruparea ardeleană pe site-ul său oficial fcucluj.ro.

„FC Universitatea Cluj şi Florinel Mitrea au ajuns la o înţelegere privind încetarea pe cale amiabilă a contractului. Clubul nostru îi mulţumeşte pentru munca depusă, pentru contribuţia la promovarea echipei şi îi urează mult succes în carieră”, se arată pe site-ul citat.

Mitrea a declarat că Universitatea Cluj va rămâne un „capitol frumos” în viaţa sa.

„A fost o perioadă frumoasă, dar şi cu momente mai grele, însă sunt fericit pentru că tot timpul am avut oamenii din club şi suporterii alături de mine. Sunt bucuros că am putut să contribui la promovarea în prima ligă. Rămâne în urmă un capitol frumos din viaţa mea, în care am îmbrăcat tricoul Universităţii în faţa unui stadion plin şi am simţit ce înseamnă cu adevărat această echipă”, a afirmat fundaşul stânga.

Florinel Mitrea a strâns 16 prezenţe pentru „U” Cluj în Liga a II-a. În acest sezon, jucătorul a evoluat în partidele din Cupa României cu CFR Cluj (1-1) şi CSM Alexandria (4-0).

