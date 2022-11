E posibil Clujul să aibă o singură echipă de Champions League? Tișe redeschide subiectul: „Trebuie să acceptăm că suntem jos, suntem slabi”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, readuce în actualitate posibilitatea ca județul să aibă o singură echipă de Liga Campionilor și este de părere că performanța sportivă nu înseamnă doar meciuri între Universitatea și CFR de două ori pe an.

Alin Tișe la inaugurarea Cluj Arena. Sursă foto Facebook Alin Tișe

În luna mai, Alin Tișe propunea schimbarea legislației în România în sensul în care o insituție publică să poată finanța un club privat. Mai mult, Tișe a lansat o provocare clujenilor și o posibilă temă de dezbatere: o echipă sau două de fotbal?

„Ce am spus atunci, în mare parte, îmi mențin și acum din perspectiva viitorului. Dacă vă uitați în postarea mea am și spus că nu știu când și nu știu dacă vreodată Clujul ar putea să ajungă să aibă această echipă de Champions League. Sau poate că clujenii cândva își vor dori așa ceva și nu știu când se va putea realiza. În textul meu nu am spus decât că e imposibil să se întâmple acum din diferite motive, în primul rând bugetul. Aici e o chestiune mai profundă. Bugetul ar fi doar o mică bucățică din tot angrenajul acesta. Am spus clar că din această perspectivă nu suntem pregătiți să avem așa ceva. Mi-am pus o întrebare pe care și-ar pune-o orice iubitor de sport, vreodată, cândva”, a spus Tișe, ieri, la un post de radio local.

Președintele CJ Cluj a mai spus că nu s-a gândit nici la U, nici la CFR.

„La fel cum a fost în trecut Steaua. Mă gândeam la Clujul nostru drag. Va putea să ajungă vreodată, din nou, acolo? De aici toată lumea a înțeles că sunt rupt de realitate, alții au spus ce vreau eu să fac cu fotbalul, mă gândeam văzând ce se întâmplă în lumea sportivă și văzând cum clujenii își susține echipepe locale. Dacă mă întrebați astăzi, aș răspunde la fel. Mi-aș dori din tot sufletul ca vreodată să ajungem să avem așa ceva. Când se va întâmpla asta, greu de spus. Nu m-am gândit nici la U, nici la CFR, eu m-am gândit la o echipă a Clujului care o fi ea, nu m-am gândit să unesc o echipă cu alta, care rămâne, care pleacă. La un nivel de postare pe Facebook în care spuneai câteva idei, nu poți da soluții, tocmai că nu am soluții, că dacă aș avea aș da-o. Orice clujean de bună credință își dorește să aibă performanță, orice clujean își dorește să țină cu echipa pe care o vrea, nu eu, nu noi decidem desființarea unei echipe, o echipă rămâne vie cât are suporteri. Iubirea față de o echipă nu exclude performanța. Prețul nu îl știm, noi nu suntem dispuși să stăm să discutăm, nu suntem dispuși să discutăm. De la 30 de ani de la Revoluție credeam că suntem pregătiți să discutăm despre orice subiect. Dar vom fi departe total de Europa și peste 10 ani, dacă nu discutăm. Doar ne vom lamenta”, a mai spus oficialul.

Tișe spune despre fotbalul românesc că este slab și că degeaba ajungem în Europa că nu vom reuși să facem nimic.

„Eu nu mă refer doar la o echipă sau la alta. Uitați-vă la alte echipe care au reșit. Putem lua model, dar trebuie să acceptăm. Trebuie să acceptăm că suntem jos, suntem slabi, n-avem organizare, avem în schimb, suporteri valoroși, echipe cu tradiție, avem ce pune pe masă, dar trebuie să ne gândim la performanță. E o discuție pe care cred că ar trebui s-o facem. Nu în asta constă performanța sportivă a Clujului în două meciuri pe care le joacă două echipe la un moment dat și se repetă o dată la an. Nivelul fotbalului rămâne la fel. Nu asta este esența problemei. Acum câștigă o echipă, anul viitor altă echipă, și ce se întâmplă? Mergem în Europa și bat la noi ca la...”, a încheiat Tișe.

Postarea lui Tișe de pe Facebook din luna mai:

„Cred că a sosit momentul ca la nivelul Clujului să abordăm matur și responsabil susținerea sportului, în general, și a fotbalului, în special. Cred că a sosit momentul să ne întrebăm dacă județul Cluj nu ar putea avea o echipă de Champions League și care, în câțiva ani, să poată câștiga această competiție. Să ne întrebăm dacă acest județ poate susține două echipe care să facă performanță sau se impune o abordare pragmatică, fără ipocrizie, în care comunitatea clujeană să investească într-o singură forță fotbalistică care să poată câștiga Champions League. Să ne întrebăm dacă nu putem pune împreună, în comun, întreaga infrastructură sportivă și cu resursele acestei comunități – private/publice să ajungem în vârf. Cred că vom putea ajunge la această performanță deplină când vom aborda responsabil, fără patimă și fără ipocrizie, acest subiect și ne vom stabili ținte mărețe pe care această comunitate să le susțină. Nu știu dacă suntem pregătiți cu toții să facem acest lucru și dacă raționamentele de diverse forme nu ne împiedică. Cred însă că, dincolo de toate astea, Clujul poate avea performanță europeană la nivelul cel mai înalt doar dacă întreaga comunitate devine parte la un proiect matur, responsabil și în interesul nostru local. Ar fi un proiect unic pentru România. Știu că voi avea nenumărate opinii, critici, poate chiar susțineri ale acestui mesaj. Chiar și asta ar fi un câștig foarte mare întrucât asumăm public, fără ipocrizie, o discuție aplicată despre cum putem noi ca și comunitate clujeană să câștigam Champions League”.

