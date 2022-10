Primul tur Transylvania Open WTA250 începe luni. Ana Bogdan o va întâlni pe teren pe Jule Niemeier

Primul tur Transylvania Open WTA250 începe luni, cu confruntări între jucătoare puternice. Varvara Gracheva va juca primul meci al zilei cu Ysaline Bonaventure.

Luni, 10 octombrie, Ana Bogdan o va întâlni pe teren pe Jule Niemeier. Varvara Gracheva va juca primul meci al zilei cu Ysaline Bonaventure. Ele sunt urmate de Tamara Korpatsch și Dayana Yastremska, și Anna Bondar și Elina Avanesyan. Ziua va fi închisă de Jasmine Paolini și Marta Kostyuk.

Urmează o săptămână întreagă de meciuri captivante între sportive experimentate, altele la început de drum și altele care încearcă să își regăsească forma. Favorita numărul 1 a turneului este proaspăta câștigătoare a turneului de la Ostrava, WTA 500, Barbora Krejcikova. Barbora este campioană la Roland-Garros în 2021 și fostă numărul 2 în lume, iar la Transylvania Open va juca împotriva Dalmei Galfi (87 WTA). Favorita turneului de la Cluj este urmată de Anhelina Kalinina, Ana Bogdan, Anastasia Potapova, Marta Kostyuk, Magda Linette, Xiyu Wang și Ana Bondar. Eugenie Bouchard, finalistă de Grand Slam, a primit un wild card pe tabloul principal.

Patru românce, pe tabloul principal Transylvania Open WTA250

Pe tabloul principal Transylvania Open WTA250 sunt deja calificate patru românce: Ana Bogdan (46 WTA) și Jaqueline Cristian (82 WTA), Gabriela Ruse – wild card (104 WTA) și Irina Bara - wild card (146 WTA). Cea mai bine clasată jucătoare din România din cadrul turneului este Ana Bogdan care a bifat sezonul acesta o premieră: prima finală de turneu WTA, jucată la Varșovia. Imediat după aceea, a câștigat titlul WTA 125k de la Iași. Ana va juca primul meci la Cluj cu Jule Niemeier (72 WTA).

Ana Bogdan: „Vreau să iau lucrurile pas cu pas și să mă pregătesc, așa cum am făcut-o și săptămânile trecute. Adversara mea este una puternică, am văzut că a avut un sezon foarte bun, cu rezultate foarte bune în special la turneele de Grand Slam. Nu mă voi gândi nicio secundă că este un meci ușor și nu voi trata lucrurile cu superficialitate. Vreau să mă focusez în primul rând pe mine și pe ce vreau să fac. E important să intri pe teren și să zici: sunt aici ca să mă bucur de tenis!”

Jaqueline Cristian va juca împotriva lui Xiyu Wang și spune că este pregătită pentru o competiție puternică.

Jaqueline Cristian: „Mă aștept la un joc bun. Este o jucătoare bună. Toate jucătoarele din China joacă foarte bine pentru că sunt niște fete disciplinate și au o mentalitate foarte puternică, cu echipe și condiții în spate pe care nu le are toată lumea. Mă bazez și pe faptul că sunt acasă. Eu una am jucat foarte bine aici, mai ales că am alături energia publicului de la care mă încarc foarte mult. Sunt încrezătoare.”

Cea de-a doua ediție Transylvania Open WTA250 se desfășoară în perioada 8-16 octombrie 2022, pe hard, în BT Arena din Cluj-Napoca, pe cele două terenuri care au fost amenajate: Terenul Central și Terenul 2. Interviurile de pe teren vor fi realizate de fostul mare tenismen român Horia Tecău, actual căpitan al echipei României Billie Jean King Cup.

În cadrul turneului Transylvania Open WTA250 din acest an vor concura 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu. În joc vor fi puse 280 de puncte WTA și premii în valoare de 251.750 de dolari.

