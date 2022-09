Astăzi, 19:45! CFR Cluj-Sivasspor. Campioana României nu-şi permite niciun pas greşit

CFR Cluj-Sivasspor este programat în această seară, de la ora 19.45, aceeaşi oră la care se va juca şi celălalt joc din grupă, Slavia Praga-Ballkani.

În acest moment, echipele sunt la egalitate perfectă după prima etapă din Grupa G a Conference League. Ambele meciuri jucate joia trecută s-au încheiat 1-1.

Ardelenii sperau să se întoarcă din Kosovo cu trei puncte şi 500.000 de euro, însă a fost doar egal, 1-1, şi echipa va primi de la UEFA 166.000 de euro. Şi chiar a fost un punct norocos pentru că Yuri a marcat pe finalul prelungirilor.

Turcii au aterizat la Cluj fără nicio victorie în şase meciuri din campionatul intern

Diseară, la Cluj, adversară ardelenilor le va fi Sivasspor, o echipă venită dintr-un campionat mult mai puternic, al Turciei, dar care traversează o pasă foarte slabă în campionatul intern.

După şase etape disputate în Super Lig, Sivasspor nu are nicio victorie şi ocupă locul 15, din 19 echipe, datorită celor 4 egaluri realizate, cu 4 goluri marcate şi 9 primite.

Spre deosebire de turci, CFR Cluj a adunat 15 puncte în 8 meciuri, din cinci victorii, 15 goluri marcate, 9 primite.

Dan Petrescu îi laudă deşănţat pe adversarii din Conference League

Ca de obicei înainte unui meci, mai ales important, Dan Petrescu atrage atenţia asupra echipei adverse, pe care o consideră foarte bună indiferent de context.

„Eu sunt conștient, jucătorii nu au aflat că nu am avut video. Asta nu reflectă valoarea clubului Sivasspor. Rezultatele lor nu au fost conform cu ce s-a jucat. Am văzut cinci meciuri integral. Au jucat chiar foarte bine, dar când nu intră mingea în poartă e greu să câștigi meciul. Eu ştiu ce valoare au, ce jucători au, mult peste media campionatului românesc și sunt conștient că va fi un meci foarte greu, indiferent că au câștigat sau nu până acum. Dacă ne uităm la ce jucători au în atac… Au nişte CV-uri care nu au ajuns niciodată prin campionatul din România. Au 11 jucători de echipă naţională şi cu salarii de 800 de mii la un milion de euro. Au buget foarte mare, dar e importantă echipa. Individual au valori mult peste ce avem noi la CFR Cluj, asta este clar. Noi trebuie să facem un joc de echipă foarte bun. Şi aşa mi se spune că mă plâng, că vorbesc. Am venit să răspund la întrebări”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

Cu 500.000 de euro este răsplătită victoria de către UEFA în Conference League

166.000 de euro primeşte fiecare echipă pentru un rezultat de egalitate în Conference League

650.000 de euro se acordă în plus pentru câștigarea grupei

325.000 de euro oferă UEFA în plus pentru locul doi în grupe

Preşedintele Cristian Balaj este optimist înaintea meciului CFR Cluj-Sivasspor

„După ultimul joc, avem speranțe. Noi sperăm să avem ritm și aceeași atitudine. Probabil vor fi modificări, Dan Petrescu va decide. Am încredere în băieți, avem valoare, s-a făcut o pregătire bună, iar seriozitatea jucătorilor îmi aduce speranțe, chiar dacă jucăm cu o echipă dintr-un campionat care este peste cel românesc. Nu aș vrea să fim păcăliți de evoluțiile lor mai puțin bune din campionatul intern, ei folosesc jucători diferiți în campionat față de cupele europene. La fel ca la Maribor, suntem precauți, trebuie să fim atenți la sistemul nostru defensiv, ca la partida cu Craiova, și trebuie să obținem mai mult față de meciul cu Ballkani, în care am rămas datori față de fani", a spus Cristi Balaj, la Liga Digisport.

