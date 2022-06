Clujeanca Mara Prună va cânta în weekend în Parcul Central, pentru a susține și încuraja copiii cu autism

Clujeanca Mara Prună, cea care a reușit o performanță admirabilă la „Românii au talent”, va concerta sâmbătă la Casino, în Parcul Central, în cadrul unui eveniment care are ca scop sprijinirea copiilor cu autism. Mara suferă și ea, la rândul său, de tulburări de autism.

Clujeanca Mara Prună va cânta în weekend în Parcul Central / Foto: Autism Transilvania

Mara Prună a fost diagnosticată după naştere cu tulburări de autism, iar ea şi-a găsit refugiul în muzică, cei mai buni prieteni ai ei devenind pianina şi partiturile.

Iar acum Mara va cânta pentru copiii cu autism, la un eveniment organizat pentru ingrarea socială, încurajarea și susținerea acestora:

„În data de 26 iunie 2022, orele 20.00, Mara Prună va concerta, din nou, pe scena Centrului de Cultură Urbană Cluj, Casino. Evenimentul este creat într-o notă de optimism, speranță, determinare și armonie, cu accent pe faptul că fiecare dintre noi este acceptat așa cum este, facilitând astfel integrarea socială, încurajarea și susținerea copiilor cu autism. Trupa Modiwo și tinerii interpreți vor aduce bucurie în sufletul celor prezenți, utilizând sunetele și muzica sub toate formele ei, atât vocal, cât și instrumental.

Sunteți invitați cu drag la concertul «Never Give Up» dedicat copiilor și tinerilor, pentru a celebra împreună bucuria zilelor senine de vară, în note muzicale. Intrarea este gratuită”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Autism Transilvania.

Cine e Mara Prună?

Diagnosticată după naştere cu tulburări de autism, Mara Prună şi-a găsit refugiul în muzică, iar pasiunea sa i-a adus în anul 2015 o veste excelentă din Marea Britanie - a fost admisă cu o bursă completă, în valoare de 32.000 de lire sterline pe an, la The Purcell School for Young Musicians, de lângă Londra.

Mara Prună a fost elevă la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca. De mică ea cânta acasă cu ochii închişi, la o pianină germană marca Feurich. Cânta o piesă pop, „Sweet dreams”, compoziţie proprie, realizată într-o singură zi, pe care a lansat-o în 2016, în duet cu Andra. Mara compune de la vârsta de 9 ani.

De asemenea, Mara a ajuns în 2016 în finala emisiunii „Românii au Talent”.

