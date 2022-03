Ziua internațională a Sindromului Down, sărbătorită în centrul municipiului Cluj-Napoca: „A fost un moment unic și magic” FOTO/VIDEO

Ziua mondială a sindromului Down a fost marcată în peste 25 de orașe din Europa, inclusiv la Cluj-Napoca, în centrul municipiului. Zeci de dansatori au purtat șosete desperecheate în semn de solidaritate pentru persoanele cu Sindromul Down.

Evenimentul a fost organizat de „Asociația Părinților Copiilor cu Sindrom Down Cluj”, alături de alte asociații din Cluj, precum Asociația Down- Centrul Educațional Raluca, Asociația Rita 21 și Asociația PAS.

Însoțitorii și prietenii celor care s-au născut cu această afecţiune cromozonială au vrut să atragă atenţia că persoanele cu Sindromul Down se pot integra în societate la fel de bine ca ceilalţi şi pot duce o viata normală fără probleme, printr-un flashmob.

Marți, 21 martie, în centrul municipiului Cluj-Napoca s-au strâns mai mulți copii, printre care și copii cu Sindromul Down, pentru a le arăta clujenilor care s-au adunat în Piața Unirii că cu puțin ajutor toți se pot integra.

Peste 40 de copii înscriși la „Royal Dance Academy” și T Dance, alături de două coregrafe au pregătit un dans ușor de învățat, dar totuși alert, dorind să arate că dansul și muzica poate uni oameni.

Cei mici au dansat alături de părinți și de public pe melodia cântăreței Kimberose „Back on my Feet”.

În cadrul evenimentului, tinerii au purtat șosete desperecheate în semn de solidaritate, deoarece persoanele cu Sindromul Down se nasc cu un cromozom în plus, iar acesta are forma asemănătoare unei șosete.

„Dansul este relativ simplu, adaptat în așa fel încât să îl poate învețe toată lumea fiind un dans internațional pe care îl învață toată lumea. Copiii noștri sunt foarte familiartizați cu scena și cu coregrafiile complexe. A fost diferit pentru că este într-un ritm mai alert decât ritmul în care dansează ei. Pentru această coregrafie am avut cu copiii patru repetiții”, a declarat pentru monitorulcj.ro Daiana Jelescu, fondatoarea Royal Dance Academy.

Ziua mondială a persoanelor cu Sindromul Down este sărbătorită din anul 2012 în Cluj-Napoca, în data de 21 martie. Organizatoarea evenimentului și coordonatoarea inițiativei EUfortrisomy21 în România, Iulia Rus, a explicat la începutul flashmob-ului de ce a fost aleasă această zi la nivel internațional.

„În primul rând este reticenţa societăţii, pentru că încă nu se cunoaşte foarte bine ce înseamnă Sindromul Down şi cu ce se confruntă şi ce înseamnă Sindromul Down. De ce 21 a treia? Pentru că ei au al 21-lea cromozom de trei ori. Şi atunci s-a ales această zi”, a declarat Iulia Rus.

„Ziua de 21 martie înseamnă o zi în care lumea află prin media sau viu grai de existența acestor persoane, care nu sunt altceva decât cum i-a numit Daiana Jelescu (coregrafa Asociației Down Centru Educațional Raluca-n.red.) i-a numit îngerii zilelor noastre. Această zi are o semnificație extraordinară, de început de primăvară, iubire foarte multă, de unitate între oameni, nu este puțin lucru să adopți și să accepți o persoană cu dizabilități, de multe ori un părinte care un copil cu nevoi speciale se teme și este reticent în a mai avea încă un copil (…) Munca cu ei (persoanele cu SD-n.red.) este o muncă grea pentru că așa cum ai lucra cu copii de grupa mică, fiecare aleargă în altă parte, așa sunt și ei, mai ales acuma după doi ani de pandemia în care activățile noastre s-au desfășurat în mediul online. Este o muncă grea, dar este o muncă înălțătoare, o muncă ce la sfârșitul zilei, în funcție de realizările pe care le-ai obținut te fac să te simți cu un nivel mai sus, mai aproape de perfecțiune. Viața nu înseamnă câte clădiri am, câte mașini sau haine am, viața înseamnă semenul tău”, a declarat pentru monitorulcj.ro Adriana Avram, președintele Asociației Down Centru Educațional „Raluca”.

Este important ca cei cu SD să fie integrați în societate

Hobby-urile persoanelor cu Sindromul Down nu sunt cu nimic diferite față de ale celorlalte persoane. În cadrul flashmob-ului am întâlnit persoane care sunt pasionate de gătit, baschet sau dans.

Alexandru Pasc este un tânăr foarte carismatic și cu multe preocupări. Merge regulat la înot, gătește și se bucură de fiecare moment petrecut alături de colegii mei și prietenii săi. În anul 2014, Alex s-a aflat printre tinerii cu Sindromul Down care au lucrat în premieră în restaurantul unui om de afaceri italian.

„A fost un moment unic și magic pentru mine să mă aflu astăzi (21 martie-n.red.) aici. Elementele dansului pe care l-ați văzut acum câteva minute au fost foarte complexe, am repetat și acasă, nu m-am lăsat bătut. Eu am frecventat și cursurile de balet și sunt foarte mândru că m-au ajutat colegii și mami care este mereu lângă mine și tata la care mă gândesc mereu”, a declarat pentru monitorulcj.ro Alex Pasc, unul dintre beneficiarii Asociației Down Centru Educațional Raluca.

Daniel Iosif este un tânăr de 30 de ani cu Sindromul Down, născut în Canada. El este pasionat de baschet, el reușind să câștige medalii de la Special Olympics. Baschetul este unul dintre sporturile de vârf de la Special Olympics. Sportivi de toate vârstele, de la micuții care învață cum să țină și să controleze mingea în timp ce driblează până la jucători mai în vârstă și mai experimentați, care cunosc mișcările și strategiile pentru a juca un meci complex.

„Am experiența mea cu Daniel, fiul meu, care s-a născut în Canada. Ei sunt diferiți, dar sunt speciali și foarte buni, este o caracteristică a sindromului down. Acuma suntem în asociație, dar înainte nu a fost ușor, David a stat până la 5 ani în Canada, s-au făcut pași mici dar siguri și în societate. Este foarte importantă integrarea lor, oamenii trebuie să-și deschidă inimile. Faptul că ei se întâlnesc și socializează este un lucru foarte important, cei cu SD sunt foarte empatici și dornici să ajute. Noi facem și dansuri, facem baschet de la care avem medalii de la Special Olympics. El se bucură de fiecare moment în care dansează sau face baschet”, a declarat Elena, mama lui Daniel Iosif.

Pandemia de COVID-19, o problemă pentru mulți copii cu Sindromul Down

Rozalia, mama unei fete cu Sindromul Down a văzut o îmbunătățire în comportamentul fiicei sale, ea reușind să se integreze și să vorbească după ce a ajuns la Centrul Educațional Raluca. Mama fetei a mărturisit reporterilor monitorulcj.ro că înainte de acest pas, fiica ei nu a fost acceptată nicăieri.

„Acești copii buni, cu foarte multă dragoste, sunt niște copii care nu știu ce înseamnă cuvântul ură. Ne bucurăm că societatea de acceptă și copiii încep să frecventeze anumite concursuri. Până să ajungem la Centrul Educațional Raluca fata mea nu a fost acceptată nicăieri, pentru mine este bucurie acuma. După ce am ajuns la centru fiica mea a început să vorbească, să socializeze, e un pas enorm”, a transmis pentru monitorulcj.ro Rozalia, mama unuia dintre beneficiari.

Pandemia de COVID-19 a fost un moment dificil pentru copiii și persoanele cu SD, mulți dintre ei revenind la vechile obiceiuri.

„Pandemia de COVID ne-a dus înapoi cu 10 ani. Copiii s-au învățat din nou cu obiceiurile vechi, să stea singuri, nu mai aveau acea disciplină «Mă duc la centru azi am desen, mâine am pictură, după dans» ei au ieșit din ritmul lor, au început să se închidă în ei. Noi facem festival cu copii din toată țara, le-au lipsit aceste momente din cauza pandemiei. Și acuma se lucrează greu cu ei până își revin din șocul pandemiei. Înainte să ajungem la centru copilul meu nu socializa și nu vorbea, dacă mergeam cu autobuzul și cineva o întreba un lucru nu ți-ar fi răspuns pentru nimic în lume, parcă avea o frică”, a declarat Dumitru Maria, mama unuia dintre beneficiari.

Tematica de anul acesta a Zilei mondiale a Sindromului Down „Ce înseamnă incluziunea”. Această zi a fost marcată în România pentru prima dată în anul 2012.

