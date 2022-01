Singura școală de balet din România cu secție dedicată persoanelor cu Sindromul Down, la Cluj. GALERIE FOTO

La Cluj-Napoca, în urmă cu mai mulți ani s-a deschis prima școală de dans cu secție dedicată persoanelor cu Sindromul Down. Ideea i-a venit unei tinere balerine care a dovedit că arta poate fi o metodă de terapie.

Daiana Jelescu, o tânără balerină care a terminat masterul la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca era de mică pasionată de arta baletului.

Ea a înființat școala Royal Dance Academy, care are și o secție de terapie prin balet, din care fac parte mai mulți tineri cu sindrom Down. Terapie prin balet-Asociația „Royal Ballet Therapy” și Royal Dance Academy este singura școală de dans din România care are o secție dedicate persoanelor cu dizabilități. Majoritari în trupa lor de balet sunt cei cu Sindromul Down.

Royal Ballet Therapy este singura asociație din România care promovează incluziunea socială la nivel artistic, având ca beneficiari, dansatori cu dizabilități fizice și psihice, copii proveniți din centre de plasament sau din familii defavorizate, precum și dansatori profesioniști.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Daiana a povestit despre motivele care au dus la înființarea acestei școli și cum arta dansului, dar mai ales a baletului poate fi o metodă de terapie.

„Pasiunea mea pentru balet am descoperit-o la vârsta de 7 ani și am fost îndrumată de părinți în direcția artistică, îmi plăcea să dansez prin casă, aveam mobilitate și flexibilitate, iar la prima mea oră de balet am decis ca asta doresc să fac pe viitor (…) Eu am început din timpul facultății o colaborare cu Asociația Down-Centrul Educațional «Raluca» care avea beneficiari persoane cu Sindromul Down și căutau o balerină sau un instructor de balet care să lucreze cu beneficiarii”, a declarat Daiana Jelescu pentru monitorulcj.ro.

Proiectul școlii Royal Dance Academy a început inițial în anul 2016, dar fost deschisă oficial în luna septembrie a anului 2018 și înseamnă o școală de dans contemporan, modern, acrobatic și balet.

„Inițial proiectul a început în 2016, eu lucram cu ei în calitate de student, iar în 2018 am deschis o școală în care mi-am integrat toți cursanții pe care i-am avut până la ora aceea, inclusiv cei cu dizabilități și așa s-a creat conceptul de Royal Dance Academy care are două secții”, a adăugat Daiana Jelescu.

„Am lucrat cu ei exact cum lucrez cu ceilalți copii”

Potrivit Daianei Jelescu, cursanții cu Sindromul Down au vârste cuprinse între trei și 40 de ani, iar cursurile se desfășoară la fel pentru fiecare secție, iar școala de dans este deschisă tuturor persoanelor.

„Cursurile se desfășoară la fel, indiferent de secție. Practic ei (persoanele cu dizabilități-n.red) lucrează pe aceeași programă ca și restul cursanților. Eu nu am adaptat programa în funcție de dizabilități fiindcă am pornit de la premisa că au aceeași putere de muncă și la vremea aceea când am început cred că acesta a fost și norocul meu, nu știam exact cum ar trebui să lucrez cu persoane cu dizabilități pentru că nu exista în România conceptul acesta. Am făcut exact ceea ce știam mai bine, am lucrat cu ei exact cum lucrez cu ceilalți copii”, a declarat Daiana.

În cadrul școlii toate persoanele sunt bine venite, iar copiii mici cu Sindromul Down sunt integrați în clasele tipice, pe când cei de 30-40 de ani au o clasă specială pentru avansați.

„În principiu cei care au deja o vârstă înaintată, noi avem cursanți de 30-40 de ani cu Sindromul Down, au o grupă separată pentru că sunt destul de mulți și lucrează la un nivel destul de avansat, iar cei care sunt mici se pot integra în grupurile de copii tipici”, a transmis Daiana Jelescu.

Soliștii trupei „Terapiei prin Balet”, primii balerini cu dizabilități din lume care au dansat pe o scenă de Operă

Soliștii trupei „Terapie prin Balet”, au devenit primii balerini cu dizabilități din lume care au dansat pe o scenă de Operă. Aceștia au reușit să lupte împotriva intruziunii sociale și au reușit să demonstreze celor din jur că nimic nu este imposibil dacă îți dorești acel lucru. Dansatorii au colaborat cu Opera Maghiară de Stat în spectacolul „Connected”, organizat de Melinda Jakab, cât și cu opera Națională Română în spectacolul „Flautul Fermecat”, regizat de Ina Hudea, și cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima” pentru diferite reprezentații.

Școala de dans Royal Dance Academy a luat cu asalt lumea artistică și s-a bucurat de succes din prima clipă. La mai puțin de un an de la înființare, trupele Royal se bucurau de succes și în afara granițelor, dansând în orașe precum Verona și Chișinău.

„Prima dată au fost pe scena Academiei de Muzică după șase luni de la antrenamente. În România au dansat pe scena Operei Maghiare din Cluj-Napoca în cadrul spectacolului meu pentru licență pentru că eu mi-am dat licența din Terapie prin balet. În 2018 după ce am înființat Royal Dance Academy am avut primul turneu oficial în Chișinău unde le-am oferit un spectacol unde au dansat atât cei cu dizabilități, cât și ceilalți copilași. Tot în anul 2018 am dansat la Verona la un eveniment organizat la nivel mondial cu ONG-uri din întreaga lume, iar noi am fost pe partea de incluziune artistică și activități artistice în cadrul persoanelor cu dizabilități”, a declarat Daiana.

Asociația, implicată în mai multe acțiuni caritabile

Reprezentanții Royal Dance Academy onorează și evenimente gratuite, dar majoritatea spectacolelor sunt caritabile. Banii din spectacole sunt donați pentru diverse cauze. De exemplu, ei au organizat un spectacol caritabil pentru a susține campania cu numărul 12 a celor de la Beard Brothers. Campania respectivă avea ca scop achiziționarea unei ambulanțe de tip C pentru SMURD Cluj-Napoca.

„Am încercat în așa fel să facem încât cei cu dizabilități pe care îi susținem și lumea ne susține pe noi să înțeleagă că este important ca toți să contribuim la societate, deoarece facem parte din ea. Nu am vrut ca oamenii să ne privească ca o asociație care cere, am vrut să ne privească ca o societate care și oferă. Am învățat cât este de important este să te folosești de instrumentele pe care le ai, în cazul nostru fiind vorba despre artă, ca să faci pe porțiunea ta o lume mai bună. Acuma recent am organizat un spectacol caritabil pentru Spitalul Județean de Urgență. În trecut am colaborat cu Asociația Beard Brothers pentru achiziționarea unei ambulanțe de tic C pentru SMURD, înainte să fim oficial pe piață am organizat spectacol pentru Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București și continuăm să facem acțiuni caritabile”, a transmis Daiana.

Daiana Jelescu își dorește ca acest proiect și această școală de balet să se extindă la un nivel cât mai mare, însă pentru realizarea lui trebuie să fie mai multe persoane implicate.

