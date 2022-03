Mihnea Blidariu, solistul trupei clujene Luna Amară, gest de omenie pentru un copil din Ucraina: „Și-a ales o chitară albastră”

Mihnea Blidariu a povestit pe pagina sa de Facebook întâmplarea care e emoționat zeci de mii de persoane.

Mihnea Blidariu, solistul trupei clujene Luna Amară, gest de omenie pentru un copil din Ucraina: „Și-a ales o chitară albastră”

Muzicianul Mihnea Blidariu, solistul trupei clujene Luna Amară împreună cu colegii săi de la magazinul de instrumente muzicale din Cluj-Napoca unde lucrează au impresionat până la lacrimi o mamă cu fiul său refugiaţi din Ucraina.

Copilul femeii a primit în dar de la clujeni o chitară pentru a-şi putea continua lecţiile pe internet cu profesorul său, care este în Odessa pentru a-şi apăra ţara.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„O mamă și fiul ei au intrat azi in magazinul de instrumente muzicale unde lucrez. Erau ucraineni din Odessa.

Mama zice «only look», apoi îmi spune în engleză că băiatul nu a mai apucat să-și ia chitara clasică când au fugit și acum îi e dor și de aceea au intrat, să se uite. Soțul, tatăl, a rămas în Odessa, să lupte. Îmi vine o idee, vorbesc cu colegii și ne decidem pe loc să contribuim toți și să-i facem o chitară cadou. Îi spunem mamei, care se emoționează foarte tare, mă îmbrățișează și zice «you are all so good people here».

Băiatului nu-i vine să creadă. Apoi mama zice «now he can play with his teacher on the internet». Cum adică? întreb. Profesorul e și el în Odessa, așteptând lupta, iar acum - pentru că are o chitară - elevul își poate relua lecțiile. Cumva, viața continuă. Uneori, însă, e nevoie de ajutorul tuturor.

P.S. Și-a ales o chitară albastră”, a transmis Mihnea Blidariu.

În comentarii cineva mărturiseşte că i-a văzut chiar, pe stradă, pe mama şi fiul ei, cu chitara albastră. „Felicitări, oameni sufletişti! Azi, în jur de 4, pe Str Horea, mi-a atras atenţia o frumoasă chitară albastră ţinuta de o mamă, alături de ea mergând un băiat. Ei au fost”.

Postarea a strâns mii de reacții și sute de comentarii.

CITEȘTE ȘI: