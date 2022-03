Troleibuzele vechi din Cluj, donate orașelor din Ucraina să înlocuiască „flota“ distrusă de război

În Cluj-Napoca există mai multe troleibuze care nu sunt folosite în prezent. După ce războiul din Ucraina se va încheia, o parte din aceste troleibuze vor putea fi donate orașelor ucrainene distruse în timpul conflictului.

Troleibuzele nefolosite din Cluj-Napoca vor fi donate orașelor din Ucraina grav afectate de război

În ședința Consiliului Local de luni, Alexandra Oană, consilier USR, a propus ca troleibuzele aflate în conservare la Cluj-Napoca să fie donate Ucrainei după conflict.

Oană a evidențiat faptul că războiul dintre Ucraina și Rusia nu a afectat doar „obiective militare strategice”, ci a distrus și orașe ucrainene întregi, inclusiv flote de transport în comun și depourile acestora.

„Vreau să fac o propunere suplimentară despre modul în care putem sprijini Ucraina, pe lângă solidaritatea pe care o manifestăm față de refugiații ce ajung pe teritoriul țării noastre. Așa cum știți, în Ucraina atacurile Rusiei nu s-au limitat la distrugerea unor obiective militare strategice, ci au atins inclusiv ținte civile și dotări urbane civile, printre care și linii de transport, flotele companiilor de transport sau depourile acestora. Aceste distrugeri vor întârzia mult reluarea vieții normale în acele orașe distruse odată ce conflictul va fi încheiat”, a spus Alexandra Oană în timpul ședinței.

Cel puțin 7 orașe din Ucraina cu distrugeri la flote de transport

În Cluj-Napoca există troleibuze care nu sunt folosite în prezent, iar o parte dintre acestea ar putea fi donate orașelor din Ucraina după război, când vor fi reconstruite:

„Cred că am putea contribui la revenirea acestor orașe la o viață normală mai repede. La Cluj-Napoca avem în acest moment mai multe troleibuze în conservare care nu mai sunt folosite pe rutele din oraș, dar care mai au o viață comercială în față și care sunt în stare de funcționare. Dintre aceste troleibuze în conservare, cele mai noi pot fi valorificate în Cluj-Napoca, în eventualitatea unor extinderi de rețea, dar cele mai vechi, încă viabile, fiind produse între 2004 și 2006, ar putea fi, cred eu, donate orașelor ce au suferit cele mai mari distrugeri în urma conflictului din Ucraina”, a adăugat Alexandra Oană.

Alexandra Oană spune că la cel puțin 7 orașe din Ucraina există avarii la flotele companiilor de transport și depouri, care utilizează troleibuze similare celor din Cluj-Napoca.

„Din informațiile noastre sunt cel puțin 7 orașe, dar probabil că mai multe, cu avarii la flote și depouri ce utilizează troleibuze similare celor din Cluj și propunerea punctuală este să inițiem demersuri pentru a dona troleibuzele pe care nu le mai folosim și nici nu le vom folosi în Cluj-Napoca, și care în momentul de față sunt în staționare, unui oraș ucrainean grav afectat de război în cadrul unui proiect de înfrățire. Identificăm orașul, inițiam parteneriatul și apoi facem o donație. Asta este, foarte pe scurt, propunerea”, a mai spus consilierul.

Emil Boc: „Susțin propunerea!”

Primarul Clujului, Emil Boc, a răspuns pozitiv la propunerea consilierului local privind donarea de troleibuze Ucrainei pentru reconstrucția orașelor.

El a spus că se va verifica numărul autobuzelor care se află în conservare la Cluj-Napoca, după care se va căuta cadrul legal prin care această propunere se va putea implementa:

„Sunt de acord. Două lucruri am să fac: în primul rând am să cer Companiei de Transport Public numărul troleibuzelor de acest fel, pe care le are la dispoziție și la poate disponibiliza, care să se încadreze în categoria respectivă. Sunt și știu și eu că pot fi utilizate în acest fel un anumit număr. În al doilea rând, vom pune la dispoziție fie prin mecanismele instituționale pe care le avem la dispoziție în cadrul sprijinului pentru Ucraina de refacere în sau după situația de război, fie prin relații de înfrățire. Noi nu avem cu Ucraina, după știința mea, niciun oraș înfrățit. Avem însă cu Moldova, unde am acordat sprijin de foarte multe ori. Dacă vom fi solicitați pe această linie fie de orașe, direct, pentru o potențială relație de înfrățire în cadrul în care să fie inclusiv această concurentă o vom face sau o vom face pe alte forme legale pe care legea ni le pune la dispoziție. (….) Se creează cadrul legal pe care Asociația Municipiilor l-a cerut ca noi, autoritățile locale, la cerere să putem acorda sprijin diverselor instituții din Moldova și Ucraina, dincolo de relația de înfrățire. Probabil în acel cadru putem să avem în vedere o asemenea solicitare.

Până acum am primit solicitări privind urgențele medicale, dar e bine să gândim și pe termen mediu și propunerea o susțin. Prima dată vom vedea câte (troleibuze) avem și după aceea voi pregăti cadrul legal - fie înfrățire, fie ordonanța care urmează să se dea și va fi bază pentru alocare de la Consiliul Local de resursă finanaciară, dar și de resursă materială sub formă de donații.”

