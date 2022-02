Un clujean aleargă la cel mai dur ultramaraton din lume, la -50 de grade, pentru 200 de copii cu cancer: „Sunt copii care nu încetează să lupte” VIDEO

Vlad Pop, un clujean cu suflet mare, va alerga la finalul lunii februarie în cel mai dur ultramaraton din lume, la -50 de grade Celsius. Sportivul își propune să strângă bani pentru burse educaționale care vor merge la 200 de copii cu cancer.

Vlad Pop, un tânăr sportiv din Cluj-Napoca, se întoarce pe 21 februarie pentru a treia oară în Canada pentru a alerga la cel mai dur ultramaraton din lume 6633 Arctic Ultra pentru educația a 200 de copii cu cancer de la Asociația Magic.

Burse pentru viitorul copiilor cu cancer

Pe 26 februarie 2022 Vlad va lua startul la cursa de 420 km, cu 3657.6 m diferență de nivel, din Dawson City având itinerariul Dempster Start - Tombstone Camp Ground - Engineer Creek - Eagle Plains - Cercul Arctic.

„Vom urmări fiecare pas a lui Vlad pe https://www.6633ultra.com și vom trimite mesaje de încurajare pe https://web.facebook.com/6633ArcticUltra. Din cauza condițiilor pandemice pe Teritorul Yukon nu se poate organiza cursa de 620 km de la Eagle Plains până la Tuktoyaktuk, Oceanul Arctic”, a transmis Asociația Magic.

Vlad Pop ne-a spus de ce se întoarce și în acest an la cea mai dură cursă din lume, deși ultima dată a avut halucinații și era „înghețat” de frig: totul se întâmplă pentru educația a 200 de copii cu cancer.

„Mă întorc la cursa lungă 6633 Arctic Ultra pentru educația a 200 de copii bolnavi de cancer de la Asociația Magic și îmi propun să strâng 1 milion 200 de mii de lei pentru a-i ajuta pe copii cu o bursă lunară de 6.000 de lei. E a treia oară când mă întorc. Înainte de pandemie, în 2020, am fost scos din joc din cauza stării în care eram și a degerăturilor, dar asta m-a făcut mai puternic. Anul trecut am alergat de la Cluj la Constanța chiar dacă nu am putut să merg la cursa în sine”, a spus pentru monitorulcj.ro Vlad Pop.

Ionuț Volner, unul dintre „copiii magici”

Unul dintre cei 200 de copii pentru care luptă Vlad este Ionuț Volner, un băiat în vârstă de 14 ani plin de viață și pasionat de artă. Cu ajutorul Asociației Magic și a bursei educaționale, Ionuț își poate îndeplini visul: să învețe să picteze pe sticlă și pânză:

„Împărtășim cu voi o poveste magică, cea a lui Ionuț Volner, unul dintre cei 200 de copii pentru care Vlad aleargă. Ionuț este din Sighetu Marmației, are 14 ani și a moștenit de la mama lui talentul la desen. Iubește să deseneze, iar harul ăsta i-a fost terapeutic pentru suflet, în lungile perioade de spitalizare, în lupta cu leucemia. Avea doar 9 ani pe atunci și desena în creion.

Apoi, după ce boala a intrat în remisie, Ionuț și-a dorit să meargă la un club de pictură, să învețe să picteze pe sticlă și pe pânză, în acrilic și ulei. Bursa MagicEDU, pe care o primește încă de la începutul proiectului, l-a ajutat să-și împlinească această dorință și să investească în talentul lui nativ. Deja participă la concursuri, câștigă premii peste premii și împărtășește mereu și cu noi reușitele lui. Cu premii sau fără, oricum Ionuț e un câștigător, pentru că în doar 14 ani a avut deja de înfruntat cele mai vitrege anotimpuri ale unei vieți de om și a răzbit prin toate. Acum e vară în sufletul lui: e sănătos și fericit”, potrivit Asociației Magic.

Bursele educaționale MagicEDU, o investiție pe termen lung:

„Acești copii curajoși nu încetează nicio clipă să lupte, să viseze și să muncească pentru visurile lor. Cum am putea noi înceta să le fim alături? În plus, bursele educaționale MagicEDU sunt o investiție pe termen lung – nu doar în viitorul acestor copii, ci și în viitorul nostru, ca societate. Mulțumim tuturor celor care ați înțeles asta și sprijiniți acest proiect. Sunteți prea mulți să vă putem cuprinde pe toți într-o singură postare, așa că încercăm să vă dedicăm rând pe rând câte-o poveste a unui bursier magic”, conform asociației.

Everestless

Vlad Pop este determinat ca de această dată să finalizeze cursa, iar odată cu ea, și documentarul „Everestless”.

Regizorul Sorin Florea și fotograful Adi Bulboacă îl vor însoți pe Vlad pentru a realiza primul documentar românesc la Cercul Polar, un film documentar despre puterea de a rezista propriei minți atunci când realitatea se deformează.

Experiența trăita și mărturiile cu care s-a întors au inspirat scenariul acestui documentar.

„Cu ocazia asta, o să vină și Sorin Florea și Adi Bulboacă alături de mine să terminăm și documentarul Everestless care este primul documentar românesc la Cercul Polar și care vrea să spună povestea unui om care reușește să alerge 620 km și cum să faci diferența dintre halucinații și realitate, cum să reușești să stăpânești toate lucrurile acestea acolo la -50 de grade Celsius”, ne-a mai mărturisit Vlad Pop.

Cum poți să ajuți și tu?

„Sperăm că exemplul lui Vlad să fie o scânteie pentru cei care cred că educația copiilor este obiectivul fundamental pentru un viitor mai bun”, transmite Asociația Magic.

Poți și tu ajuta în următoarele moduri:

redirecționând 3,5% până pe 25 mai pe adresa: https://redirectioneaza.ro/asociatia-magic?fbclid=IwAR1YuBPZsOqhEEOL-GIjwNj0IXJNieIU06qYIYXP-Fbu2nqFmWm09sWBZEY,

poți trimite BURSA prin sms la numărul 8844, 2 euro

poți dona orice sumă online pe Galantom: https://magicamp.galantom.ro/fundraising_pages/view?id=23178

