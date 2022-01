35 de tineri dependenți de dializă au trăit magia nopții dintre ani. Ungureanu: „Revelion cu niște luptători adevărați!”

Emanuel Ungureanu a organizat o tabără de sărbători pentru copiii dependenți de dializă. 35 de copii au trăit magia nopții dintre ani.

35 de tineri dependenți de dializă au trăit magia nopții dintre ani. Ungureanu: „Revelion cu niște luptători adevărați!”

Deputatul USR și membru în Comisia pentru Sănătate și Familie în Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu a organizat o tabără de două zile prin asociația sa clujeană Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru pentru 35 de copii și tineri dependenți de dializă.

„Revelion cu niște luptători adevărați! (…) Ultima din vechiul an și prima zi din noul an vor fi speciale pentru mine. Le voi petrece alături de 35 de copii și tineri cu insuficiență renală cronică din Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Gradinaru familia mea extinsă. Am organizat pentru acești luptători adevărați o mini tabără de 2 zile la Hotel Univers T din Cluj-Napoca”, a transmis Emanuel Ungureanu, pe Facebook.

Cei 35 de copii au avut parte de surprize în noaptea dintre ani. Ei avut parte de o masa specială de Revelion și jocuri interactive, iar în prima zi din anul 2022 vor avea invitați surpriză.

„Tinerii dependenți de dializă vor avea parte de o masă specială de Revelion, vom organiza împreună jocuri interactive și în 1 ianuarie, la ora 15, ne vor vizita niște câini minunați antrenați pentru terapie de la Asociația Dog Assist - Terapie Asistata de Animale.

Am organizat pentru această seară și un eveniment special, Secret Santa, un bun prilej ca fiecare copil și tânăr suferind să primească și să dăruiască cadouri”, a adăugat Emanuel Ungureanu.

Tabără organizată în memoria celor plecaţi

Tabăra a fost organizată în memoria Gabrielei Miciu și a lui Viorel Bora.

Cei doi tineri, dependenți de dializă au murit în vara anului 2014, atunci când ambulanța cu care se deplasau a fost lovită frontal de un TIR care se deplasa pe contrasens.

CITEȘTE ȘI: