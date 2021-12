CA Cluj obligă CNCD să soluționeze petiția unei clujence lezate de declarațiile lui ÎPS Teodosie despre femei: „A început păcatul. Se află în neputință”

Curtea de Apel Cluj i-a admis în parte cererea unei femei din Cluj ce a chemat în judecată Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și pe ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Acest lucru s-a întâmplat după declarațiile pe care înaltul prelat le-a făcut despre femei în primăvara anului 2021, scrie clujust.ro.

CNCD nu l-a sancționat pe IPS Teodosie pentru declarațiile referitoare la femei, lăsând la latitudinea BOR să decidă dacă prelatul a adus atingere dreptului la demnitate al femeilor.

În mai 2021, ÎPS Teodosie, a declarat la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei. De asemenea, el a spus că femeia „nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale (...) Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”, a mai susținut Arhiepiscopul Tomisului, scrie clujust.ro.

Totodată, Teodosie susținea că femeia „dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri”.

