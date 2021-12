Strigăt de AJUTOR din partea unei familii cu trei copii din Turda care au rămas fără locuință în pragul iernii

În data de 13 noiembrie 2021, casa familiei Toldea de pe strada Barițiu nr. 58 din Turda a fost mistuită de flăcări. În prezent, familia locuiește într-un centru de persoane fără adăpost din Turda.

Familia Toldea face un apel către toți cei care pot ajuta cu materiale sau sume de bani să-și reconstruiască locuința.

Ziua de 13 noiembrie a fost o zi neagră pentru familia Toldea, membrii familiei erau plecați la magazin, iar un vecin i-a anunțat că locuința lor este cuprinsă de flăcări.

„Noi am fost plecați cu familia să cumpărăm de mâncare și pe când am ajuns la o mătușă din partea soțului, ne-a sunat un vecin că locuința noastră a luat foc. Pe când am ajuns noi pompierii stingeau focul. Avem o locuință în Călărași Turda dar nu mai avem posibilitatea să o terminăm. Soțul a rămas fără servici, fără nimica”, a declarat pentru monitorulcj.ro, mama celor trei copii.

Potrivit reprezentanțiilor ISU Cluj, incendiul a fost stins după o oră și jumătate, iar incendiul ar fi pornit probabil de la coșul de fum care nu era izolat corespunzător față de elementele combustible din preajmă. 25 de metri pătrați din acoperiș a ars.

Cei care doresc să îi ajute pot să îi contacteze la numărul de telefon 0759 453377.

