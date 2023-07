Dispută între vecini, pornită de la un loc de joacă, în Sânnicoară. „Ne-au făcut program, dar e imposibil de respectat” - FOTO

Un mic loc de joacă amenajat între blocuri, într-un complex imobiliar din Sânnicoară, a devenit „mărul discordiei” între vecini.

Programul de joacă în cadrul parcului. FOTO: cititor monitorulcj.ro

Locuitorii complexului de blocuri Estimo din satul Sânnicoară se plâng că, pentru singurul parc de copii din zonă, situat pe domeniul privat, a fost introdus program de joacă pentru copii, după ce alți locuitori ai complexului s-au plâns de gălăgia creată de cei mici.

O cititoare Monitorul de Cluj care locuiește în acest complex, mama a doi copii, a relatat situația absurdă în care s-a ajuns, spunând că părinții de aici au ajuns în pragul disperării. Ea a arătat că programul este imposibil de respectat, întrucât majoritatea copiilor fie dorm în orele în care le-ar fi permisă joaca, fie soarele este prea puternic pentru a lăsa copiii afară.

„Nu putem sta așa cu copii toată vara, mai ales că sunt în vacanță. Este un pic de parculeț dar ne mulțumim cu ce avem. De la 10 la 13, însă, este foarte cald acolo și nu este nici un pic de umbră. Deci, este imposibil să mergi cu copiii în parc în acest interval, plus că majoritatea dorm de la 12.30 până la 15-16. Atât avem și noi pentru copilași, sunt trei copii, rar se aduna mai mulți o dată…”, a relatat mama îngrijorată.

Părinții au inițiat și o petiție online, prin care cer eliminarea programului de joacă, dar respectând orele de liniște 22:00-08:00/13:00-14:00.

Parcul amenajat în cadrul complexului de blocuri, printre puținele din zonă. FOTO: cititor monitorulcj.ro

Programul pentru joacă, variantă de compromis

Reporterii monitorulcj.ro au luat legătura cu primarul comunei Apahida, Grigore Fati, care a arătat că situația i-a fost adusă în atenție, iar primăria a intervenit pentru medierea conflictului dintre cele două părți, găsind ca soluție de compromis introducerea unui program pentru orele de joacă ale celor mici. Primarul a subliniat că parcul se află în domeniul privat, așadar administrația locală are rol doar de mediator în această situație.

„Acolo este o situație de următoarea manieră: unii părinți clamează faptul că se face gălăgie, unii că este loc de joacă pentru copii... este domeniu privat de altfel, și am încercat să cădem cumva la mijloc, la o înțelegere, s-a propus astfel introducerea unui program. Mâine am înțeles că vor să vină la mine în audiență niște părinți de-ai copiilor care se joacă aici, o să discut și cu ei și o să găsim o formulă de coabitare. Este normal, trebuie și parc, și loc de joacă pentru copii... pe cei care nu au copii îi deranjează zgomotul, cei care au copii trebuie să îl lase undeva să se joace, e adevărat. Voi încerca o mediere. Este, în orice caz, un spațiu privat, dar am fost de acord cu investitorul să intervin pentru găsirea unei variante și să stabilim un program. Vom vedea ce voi discuta și cu părinții”, a declarat miercuri primarul Grigore Fati, pentru monitorulcj.ro.

Joacă, maxim cinci ore pe zi

Potrivit programului, joaca celor mici este permisă de luni până vineri, de la orele 10 la 13 și de la orele 16 la 18, iar în zilele de sâmbătă și duminică, de la 14 la 18. Pe raza parcului este interzis jocul cu mingea, accesul cu bicicleta, trotineta sau rolele și degradarea dotărilor parcului.

Programul de joacă în cadrul parcului. FOTO: cititor monitorulcj.ro

Bază sportivă în Apahida, în lucru

Primăria Apahida are în plan realizarea unei baze sportive cu săli de sport, terenuri pentru diverse sporturi și locuri de joacă, însă proiectul este, deocamdată în analiză la Compania Națională de Investiții.

„Este vorba de un alt proiect, noi am trimis la Compania Națională de Investiții (CNI), nu știm când se va realiza, că este un proiect de importanță majoră. Acolo avem prinse mai multe, și sală de sport și terenuri pentru fotbal și alte sporturi. Din păcate, este un proiect cu o durată mai mare de implementare, așadar nu știm când ne va fi asigurată finanțare și când va fi finalizată. Deocamdată se discută la CNI”, a mai arătat primarul Grigore Fati.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: