Un bărbat din Cluj, arestat la domiciliu pentru ultraj. A fost violent cu patru polițiști.

Un bărbat a fost arestat la domiciliu după ce a fost violent cu patru polițiști, în județul Cluj.

Ultraj asupra polițiștilor / Foto: pixabay.com

Un incident în care un bărbat din județul Cluj și patru polițiști au fost implicați a avut loc chiar la începutul anului 2024. Potrivit unei soluții pe scurt publicată pe site-ul Judecătoriei Cluj-Napoca, bărbatul a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile în data de 2 ianuarie 2024, pentru ultraj.

„Dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul BC, fără antecedente penale, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.193 alin.1 C.pen. (în dauna persoanei vătămate Pora Levente Petru), ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.206 alin.1 C.pen. (în dauna persoanei vătămate Albu Rares), ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.206 alin.1 C.pen (în dauna persoanei vătămate Salem Eduard Suheil), ultraj prev. de art. 257 alin. 1 si 4 C.pen rap. la art.193 alin.2 C.pen. (în dauna persoanei vătămate Takacs Francisc Sebastian), toate cu aplicarea art.113 alin.3 C.pen si art. 38 alin.1 C.pen., pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 02.01.2024 şi până la data de 31.01.2024. În temeiul art. 221 alin. (1) C.pr.pen., impune inculpatului Budai Colen obligaţia de a nu părăsi imobilul situat în com. Jucu de Mijloc (…) jud. Cluj, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza.

În temeiul art. 221 alin. (2) C.pr.pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul Budai Colen are următoarele obligaţii:

a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să nu se apropie de persoanele vătămate Pora Levente Petru, Albu Rareş, Salem Eduard Suheil, Takacs Francisc Sebastian, respectiv de numiții Rus Alex George şi Cătălin-Ursan Alexandra la o distanţă mai mică de 300 metri şi să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale;

c) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme;

e) să se supună unor măsuri de control şi îngrijire medicală, respectiv să urmeze şedinţe de psihoterapie online cu o frecven?ă cel puţin săptămânală. În temeiul art. 221 alin. 4 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Atrage atenţia inculpatului asupra faptului că încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii, constituie infracţiune, conform prevederilor art. 285 alin. 3 lit. c) C.pen. Dispune punerea sub arest la domiciliu a inculpatului Budai Colen. Executorie”, se arată în soluția pe scurt.

Despre acest caz, monitorulcj.ro a solicitat mai multe informații Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Vom revenii cu detalii când vom primi un răspuns.

Ce este ultrajul

În Codul Penal, ultrajul este descris ca:

„(1) Amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârșite împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

(2) Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele comise în condițiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al funcționarului public.

(4) Faptele prevăzute în alin. (1)-(3), comise asupra unui polițist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.”

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: