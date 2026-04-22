„Ai avut noroc că nu am avut un cuțit la mine, că îl băgam în tine!”Bărbat condamnat după ce a amenințat trei polițiști că îi bate, îi omoară și le sparge mașinile.

Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria Dej la 10 luni de închisoare cu executare, după ce a amenințat trei polițiști.

Un bărbat, Karoly Levente N. a fost condamnat de Judecătoria Dej la 10 luni de închisoare cu executare, după ce a amenințat trei polițiști din cadrul Poliției Transporturi chiar în sediul postului de poliție în care fusese dus pentru verificări.

Potrivit hotărârii pronunțate în 5 februarie 2026, inculpatul a fost găsit vinovat pentru trei infracțiuni de ultraj, după ce, în 8 octombrie 2025, le-a spus agenților că îi va bate, că îi va omorî, că le va sparge geamurile mașinilor și că va incendia postul de poliție.

CITEȘTE ȘI:

Scandal pornit în stația CFR

Totul s-a petrecut în Complexul Stației CFR Dej Călători, unde polițiștiii au intervenit după ce au fost sesizați că un bărbat face scandal în zonă. Acesta a fost legitimat și condus la sediul Postului de Poliție Dej-Călători.

Ajuns acolo, individul a devenit violent verbal și a început să profereze amenințări grave la adresa celor trei polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„Eu te omor pe tine” și „Vă dau foc la post”

Din actele dosarului reiese că unul dintre agenți a fost amenințat direct cu expresii precum: „Ai avut noroc că nu am avut un cuțit la mine că îl băgam în tine”, „Eu vreau să te bat pe tine”, „Eu te omor pe tine” și „Vreau să aud de tine că ai murit”.

În același context, inculpatul le-a transmis polițiștilor și că „vă dau foc la post”, dar și că știe ce mașină conduce unul dintre agenți și că îi va sparge geamurile.

Un alt polițist a fost amenințat inclusiv cu incendierea postului de poliție și a mașinilor de serviciu, iar instanța a reținut că toate aceste afirmații le-au provocat victimelor o stare reală de temere.

CITEȘTE ȘI:

Imagini bodycam și recunoașterea faptelor

În dosar au fost folosite și imaginile surprinse de camera bodycam a polițiștilor, care au confirmat o parte dintre amenințările făcute de inculpat în sediul poliției.

În fața instanței, bărbatul a recunoscut integral faptele și a cerut să fie judecat în procedură simplificată, pe baza probelor strânse în faza de urmărire penală.

10 luni de închisoare cu executare

Pentru fiecare dintre cele trei fapte de ultraj, Judecătoria Dej a stabilit câte o pedeapsă de 6 luni de închisoare. După contopirea pedepselor, inculpatul a rămas cu o pedeapsă rezultantă de 10 luni de închisoare, în regim de detenție.

Instanța a menținut și arestarea preventivă, măsură dispusă încă din 10 octombrie 2025.

Instanța a ținut cont și de recidivă

Judecătorii au reținut că inculpatul nu era la primul conflict cu legea penală. Acesta fusese eliberat din penitenciar în aprilie 2023, după executarea unei pedepse de 4 ani pentru furt calificat.

Pe lângă condamnare, instanța a dispus și prelevarea de probe biologice pentru introducerea profilului genetic în Sistemul Național de Baze Genetice Judiciare. De asemenea, bărbatul a fost obligat să plătească 880 de lei cheltuieli judiciare. Cazul se află în faza de apel la Curtea de Apel Cluj, decizia nu este definitivă.

CITEȘTE ȘI: