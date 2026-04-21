„Dacă mă întorc, mă omoară! El cu japca a băgat şi actele să ne cununăm!” Mărturia șocantă dintr-un caz de lipsire de libertate la Turda.

Bătută, umilită și controlată la fiecare mișcare, femeia a reușit cu greu să ceară ajutor, iar momentul în care poliția a ajuns la ușă scoate la iveală dimensiunea reală a abuzurilor.

Bătută, umilită și controlată în fiecare mișcare, caz cutremurător de violență, lipsire de libertate și abuz la Turda.| Imagine generată cu ajutorul AI

Un caz cutremurător, desprins parcă dintr-un scenariu de film, a fost documentat de Judecătoria Turda, unde o tânără a ajuns să trăiască, timp de aproape trei săptămâni, sub teroare constantă.

Ororile au început în 13 octombrie 2024, când tânăra a decis să se mute la bărbatul cu care avea o relație, Radu Răzvan C., într-un apartament din Turda, unde acesta locuia împreună cu părinții și sora sa. La început, relația părea normală. În realitate, spun anchetatorii, lucrurile au degenerat rapid.

Potrivit instanței, bărbatul a devenit în scurt timp extrem de gelos și posesiv. Controlul asupra victimei a fost total: nu avea voie să iasă singură, nu putea vorbi liber la telefon, iar fiecare mișcare îi era verificată.

Violențele au escaladat brutal. Tânăra a declarat că era lovită cu pumnii și picioarele, trasă de păr prin locuință, călcată în picioare și, în unele episoade, arsă cu țigara. Urmele acestor agresiuni aveau să fie confirmate ulterior de medici.

„Nu știu cum să fug… mă omoară”

Singurele momente în care putea cere ajutor erau atunci când reușea să ia telefonul pe ascuns, de obicei în baie. Acolo, în liniște, trimitea mesaje disperate către apropiați. În conversațiile depuse la dosar, femeia scria că nu știe cum să fugă, că ușa este încuiată și cheia este la el, că a fost arsă pe față cu țigara și că îi este teamă că va fi omorâtă.

Martorii au povestit că au văzut-o pe apel video cu fața umflată, cu ochii vineți și cu vânătăi pe corp. În unele momente nu putea vorbi, de teamă să nu fie auzită. Starea de teroare era atât de puternică încât, chiar și atunci când vecinii au sunat la poliție după ce au auzit țipete, tânăra nu a avut curajul să spună adevărul.

Momentul șocant, poliția la ușă, victima ascunsă în baie

Punctul culminant al coșmarului s-a produs în 4 noiembrie 2024. Poliția a ajuns la apartament după ce a fost alertată că femeia ar putea fi ținută cu forța.

În fața agenților, inculpatul și părinții săi au susținut că tânăra nu este în locuință și că ar fi plecat de două zile. Au refuzat inițial verificarea apartamentului.

Situația s-a schimbat abia când polițiștii au anunțat că vor obține mandat de percheziție. În acel moment, ușa de la baie a fost deschisă, iar victima a ieșit de acolo. Imaginea era grăitoare: avea urme vizibile de violență pe față. Cu toate acestea, în prezența agresorului, femeia a spus că nu este sechestrată și că s-a lovit pe stradă.

Abia după ce a fost scoasă din acel mediu, în mașina poliției, a început să plângă și să povestească prin ce trecuse.

„După ce persoana vătămată a fost preluată de organele de poliţie, pe timpul conducerii la sediul poliţiei în autoturism, persoana vătămată a început să plângă şi a purtat o discuție cu mama sa, discuţia fiind înregistrată audio.

Înregistrarea este relevantă deoarece în cadrul acesteia, persoana vătămată îi descrie mamei sale suferințele la care a fost supusă de inculpat în toată perioada conviețuirii cu acesta. De asemenea rezultă starea de teroare în care se află victima, aceasta fiind convinsă că nici măcar poliția nu îi poate oferi protecție în fața inculpatului.

«Da nici, şi dacă merge poliția cu mine, el îi nebun, ce nu înțelegi? E nebun! Au intrat mascații peste el în casă acum câtva timp şi a sărit la mascați. Păi îţi dai seama că dacă el află acuma că eu dau declarații, el mă omoară de față cu poliţia?»

«Nu că dacă mă întorc înapoi , mă omoară. El cu japca a băgat şi actele să ne cununăm. Eu nu am apucat să îţi spun nimica pentru că nu aveam voie nici...nici să ies afară singură! Mi-a smuls unghiile. Bătaia pe care mi-am luat-o eu aseară... şi nu, asta îi din 3 în 3 zile bătăile, de asta o venit garda tot timpul am făcut semn la gardă de multe ori, i-am clipit din ochi de 3 ori, nu şi-o dat seama nimeni.»” se arată în rechizitoriul anchetei.

Dovezile medicale confirmă agresiunile

Certificatul medico-legal a confirmat violențele: echimoze la nivelul feței, unghie smulsă din carne și urme de arsură. Medicii au stabilit că leziunile necesitau 8-9 zile de îngrijiri medicale. Fotografiile realizate în anchetă și declarațiile martorilor au conturat un tablou clar al abuzurilor.

Ordin de protecție ignorat

După intervenția poliției, autoritățile au emis un ordin de protecție. Bărbatului i s-a interzis să se apropie la mai puțin de 200 de metri de victimă și să o contacteze. Măsura nu l-a oprit.

Instanța a reținut că, la doar câteva zile, acesta a intervenit într-un apel video și a lansat amenințări, iar ulterior a contactat-o din nou pe WhatsApp, încălcând în mod direct interdicțiile impuse.

Răsturnare de situație, victima s-a împăcat cu agresorul

Într-o turnură greu de înțeles, în timpul procesului, tânăra și-a retras plângerea pentru violență în familie și a declarat că s-a împăcat cu inculpatul și că vrea să se căsătorească cu el.

Această decizie a dus la încetarea procesului pentru infracțiunea de violență în familie.

Decizia instanței, achitare parțială, condamnare cu executare

Judecătoria Turda a considerat că nu există suficiente probe pentru a demonstra lipsirea de libertate în mod ilegal și l-a achitat pe inculpat pentru această faptă. În schimb, judecătorii au stabilit fără dubiu că acesta a încălcat ordinul de protecție.

Bărbatul a fost condamnat la 1 an de închisoare. Pentru că era recidivist și se afla în perioada de liberare condiționată, instanța a revocat beneficiul și a adăugat restul de 408 zile neexecutate.

Pedeapsă finală, închisoare cu executare

În final, inculpatul a primit o pedeapsă de 1 an și 408 zile de închisoare, cu executare. Instanța a decis și menținerea arestului preventiv. Cazul nu este însă închis. Dosarul se află în apel la Curtea de Apel Cluj, iar pronunțarea a fost amânată pentru 7 mai 2026.

Un dosar care lasă în urmă nu doar o condamnare, ci și întrebări grele despre violență, frică și mecanismele prin care victimele ajung, uneori, să se întoarcă lângă agresori.

