„Fabrica” de bani de pe strada Observatorului, un clujean a profitat de cererea uriașă de cazare din Cluj-Napoca

Un apartament, mai multe victime și aceeași minciună repetată la nesfârșit.

Bărbat reținut după ce a încasat bani pe contracte de închiriere fără să predea apartamentul. | Imagine generată AI

Un bărbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la închisoare după ce a transformat un apartament de pe strada Observatorului într-o adevărată „fabrică” de bani. Profitând de cererea uriașă de locuințe din timpul festivalului Untold, acesta promitea chirii, semna contracte și încasa sume consistente, fără să aibă vreodată intenția de a preda locuința.

Potrivit sentinței penale pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, inculpatul a acționat între aprilie și septembrie 2025, folosind mereu același scenariu. Se prezenta drept proprietarul apartamentului, deși în realitate locuința aparținea părinților săi.

În fața clienților, totul părea în regulă: discuții, negocieri, contracte semnate. După ce banii ajungeau în contul sau în mâna lui, începea însă partea „invizibilă” a schemei – amânări, scuze și motive inventate pentru a evita predarea apartamentului.

Untold, momentul perfect pentru înșelătorie

Una dintre cele mai clare situații s-a petrecut chiar în perioada Untold 2025. O persoană a plătit 2.750 de lei pentru a închiria apartamentul pe durata festivalului. În realitate, locuința nu a fost niciodată pusă la dispoziție.

În total, instanța a reținut șapte astfel de cazuri. Oameni care aveau nevoie urgentă de cazare, unii veniți din alte orașe, au rămas fără bani și fără locuință, uneori cu doar câteva zile înainte de mutare.

Nu era prima dată

Judecătorii au subliniat că inculpatul nu este un „debutant” în astfel de fapte. Din cazierul său reiese că fusese condamnat anterior pentru zeci de înșelăciuni comise prin exact același mod de operare.

Mai mult, acesta a continuat schema chiar după ce fusese eliberat condiționat, ceea ce a contat decisiv în stabilirea pedepsei. Instanța a reținut că inculpatul a ajuns practic să repete mecanic aceeași metodă de înșelăciune.

Împăcări și condamnare

În timpul procesului, trei dintre victime au ajuns la o înțelegere cu inculpatul, ceea ce a dus la încetarea procesului penal pentru acele fapte. Pentru celelalte patru situații, instanța a dispus condamnarea.

Inițial, bărbatul a primit 2 ani și 6 luni de închisoare. Ulterior, judecătorii au contopit pedeapsa cu o condamnare anterioară și au adăugat restul rămas neexecutat.

Pedeapsă finală, închisoare cu executare

În final, inculpatul a fost condamnat la 2 ani, 8 luni și 421 de zile de închisoare, pedeapsă care va fi executată în regim de detenție. Instanța a decis și menținerea arestului preventiv, considerând că acesta reprezintă în continuare un pericol pentru societate. Pe lângă pedeapsa penală, bărbatul trebuie să achite și despăgubiri către mai multe persoane vătămate, pentru sumele pierdute în urma înșelăciunilor.

Pe latura civilă, instanța a admis acțiunile formulate de patru persoane vătămate și a dispus obligarea inculpatului la plata următoarelor sume:

525 euro;

4.000 lei;

950 euro;

2.900 lei.

Judecătorii au reținut că inculpatul a recunoscut expres prejudiciile materiale produse acestor persoane. Hotărârea a fost atacată cu apel și se află în prezent pe rolul Curtea de Apel Cluj.

