Bărbat reținut pentru incitare la ură și violență, a promovat simboluri naziste pe rețelele sociale

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind bănuit de incitare la violență, ură și discriminare, după ce ar fi publicat materiale cu conținut extremist în mediul online.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, împreună cu cei ai Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București.

Din cercetări a reieșit că faptele ar fi fost comise în luna martie, prin intermediul unor postări publicate pe diverse platforme online. Bărbatul este suspectat că ar fi incitat la ură și violență împotriva unei categorii de persoane, ar fi utilizat simboluri fasciste în spațiul public și ar fi distribuit materiale cu caracter antisemit. De asemenea, acesta este bănuit că ar fi promovat cultul unor persoane vinovate de genocid și crime împotriva umanității.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit mai multe bunuri cu însemne naziste, printre care banderole, inele și alte materiale fasciste, precum și suporturi optice și dispozitive de stocare a datelor. Toate acestea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Bărbatul a fost dus la sediul IPJ Hunedoara pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz, pentru dispunerea altor măsuri legale. Acțiunea a fost sprijinită de structuri de suport și de Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.

