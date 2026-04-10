Emil Boc s-a alăturat campaniei „Banca de Alimente”: „Puțin pentru tine, mult pentru altcineva!”

Primarul Clujului, Emil Boc, s-a alăturat campaniei „Banca de Alimente” și îi încurajează pe clujeni să doneze produse pentru persoanele aflate în dificultate, subliniind că „fiecare gest contează”.

Emil Boc a donat produse în cadrul campaniei „Banca de Alimente" și i-a îndemnat pe clujeni să se alăture inițiativei de sprijinire a persoanelor vulnerabile.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunță că s-a alăturat programului „Banca de Alimente”, prin care clujenii sunt încurajați să doneze produse pentru persoanele aflate în dificultate. Edilul a publicat pe Facebook un mesaj prin care a transmis că a donat o pungă cu produse și i-a îndemnat pe clujeni să facă același gest.

„Puțin pentru tine. Mult pentru altcineva. Am donat o pungă cu produse în cadrul programului «Banca de Alimente». Un gest mic, dar cu sens. Pentru noi poate înseamnă puțin. Pentru alții înseamnă o masă, o zi mai bună, o speranță”, a transmis primarul. Acesta a subliniat că fiecare contribuție contează și că solidaritatea comunității poate face diferența pentru familiile aflate în nevoie.

„Ori de câte ori poți să faci un bine, nu ezita să îl faci. Fiecare gest contează. Fiecare pachet ajunge unde este nevoie. Haideți să fim împreună parte din această rețea a binelui. Clujul este mai puternic atunci când are grijă de toți”, a mai spus Boc.

Campanie pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

Programul „Banca de Alimente” are ca scop colectarea de produse alimentare și bunuri esențiale pentru persoanele vulnerabile, prin implicarea comunității locale și a partenerilor din mediul privat.

