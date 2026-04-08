Emil Boc: „Cluj-Napoca va fi capitala europeană a voleiului masculin în 2026!”

Municipiul Cluj-Napoca va fi una dintre gazdele Campionatului European de Volei Masculin 2026, după ce România a fost desemnată țară organizatoare alături de Italia, Bulgaria și Finlanda. Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat miercuri, printr-o postare publicată pe Facebook, că orașul va găzdui în luna septembrie 2026 o grupă din cadrul Campionatului European de Volei Masculin.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat miercuri, printr-o postare publicată pe Facebook, că orașul va găzdui în luna septembrie 2026 o grupă din cadrul Campionatului European de Volei Masculin. Potrivit edilului, confirmarea organizării competiției la Cluj a venit în urma unei întâlniri avute cu președintele Federația Română de Volei, Adin Cojocaru.

„Am avut astăzi o întâlnire cu președintele Federației Române de Volei, dl Adin Cojocaru. Tema principală a discuției a fost găzduirea Campionatului European de Volei Masculin aici, în inima Transilvaniei. Cu sprijinul Primăriei, în luna septembrie, o grupă a campionatului va fi organizată la Cluj”, a transmis Emil Boc. Edilul a subliniat că organizarea unei astfel de competiții consolidează poziția Clujului pe harta marilor evenimente sportive internaționale.

România, printre gazdele turneului continental

România va organiza ediția din 2026 a Campionatului European de Volei Masculin împreună cu Italia, Bulgaria și Finlanda, urmând ca fiecare stat gazdă să organizeze meciurile unei grupe din faza preliminară.

„Continuăm să susținem sportul de performanță și să atragem la Cluj-Napoca evenimente sportive de nivel înalt. Dorim să încurajăm noile generații să iubească sportul și să avem aici, la noi acasă, modele de dedicare și performanță care să inspire”, a mai transmis primarul.

Prin găzduirea unei grupe a turneului continental, Cluj-Napoca își consolidează statutul de pol regional pentru competițiile sportive internaționale, după organizarea în ultimii ani a mai multor evenimente europene și mondiale în diverse discipline.

CITEȘTE ȘI: