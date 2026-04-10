Au rămas doar cu hainele de pe ei în urma un incendiu devastator, drama unei familii din Cluj în Vinerea Mare!

O familie din Câmpia Turzii a rămas fără locuință chiar în Vinerea Mare, după ce un incendiu violent le-a mistuit casa în doar câteva minute.

Foto: ISU Cluj

Un incendiu puternic a izbucnit vineri, în jurul orei 12:20, la o locuință din municipiul Câmpia Turzii, în apropierea străzii Republicii. Casa a fost cuprinsă complet de flăcări și a fost distrusă în totalitate. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Turda cu două autospeciale de stingere, dintre care una de mare capacitate, o autoscară, precum și un echipaj SMURD. În sprijinul acestora au acționat și reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Câmpia Turzii.

Potrivit ISU Cluj, incendiul s-a manifestat generalizat la întreaga locuință, afectând o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Focul amenința să se extindă și la alte două case aflate în imediata apropiere, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului.

Intervenție dificilă din cauza materialelor inflamabile

Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de prezența unor materiale combustibile depozitate în interiorul locuinței. Printre acestea s-au numărat trei butoaie cu benzină, dar și panouri fotovoltaice montate pe construcție. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a incendiului

Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de o sobă. La momentul transmiterii informației, pompierii continuau intervenția pentru înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.

"Pompierii Detașamentului Turda au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă situată în apropierea străzii Republicii din municipiul Câmpia Turzii.

Solicitarea a venit în jurul orei 12.20, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, dintre care una de mare capacitate, autoscara, precum și un echipaj SMURD. Totodată, forțele noastre au fost sprijinite de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii.

Incendiul s-a manifestat generalizat, cu flăcări violente, la întreaga locuință, distrugând-o în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. De asemenea, exista pericolul ca focul să se extindă la alte două case, însă prin efortul susținut al pompierilor s-a evitat acest lucru.

Din fericire, pe parcursul intervenției nu au existat victime, iar misiunea salvatorilor a fost îngreunată de materialele combustibile depozitate în interior. Printre acestea, amintim trei butoaie cu benzină, dar și panourile fotovoltaice care se regăseau pe construcția respectivă.

Intervenția nu s-a finalizat, întrucât pompierii înlătură în continuare efectele negative ale incendiului. Din primele cercetări rezultă faptul că incendiul a izbucnit, foarte probabil, din cauza unei sobe." a transmis ISU Cluj

CITEȘTE ȘI: