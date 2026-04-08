Răsturnare de situație. Curtea de Apel București suspendă deciza CNA de a închide postul TV Realitatea Cluj.

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat miercuri, 8 aprilie 2026, decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) de retragere a licenţei postului Realitatea Plus, măsură dispusă iniţial pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA 259/07.04.2026. Executorie. (...). Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti", se arată în minuta deciziei de miercuri.

CNA a decis marţi, 7 aprilie 2026, retragerea licenţei pentru postul de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025.

Aceeaşi decizie s-a luat şi în cazul Gold FM.

„(…) «Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia», Consiliul a decis retragerea licenţelor audiovizuale deţinute de societăţile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru Realitatea Plus) şi ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru Gold FM)”, se arată într-un comunicat transmis de CNA.

Propunerea a fost făcută de vicepreşedintele CNA Valentin Jucan. În cazul Realitatea Plus, doi membri CNA, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, s-au retras de la vot, iar pentru Gold FM Georgică Severin a votat împotrivă, iar Lucian Dindirică s-a retras de la vot.

„Noi am cerut acest lucru în luna februarie. De câte ori ar trebui să ne facem noi că nu vedem legea? De câte ori ar trebui să rugăm, să ne facem că nu înţelegem legea? Avem în acest moment absolut toate documentele la zi, verificate, cu puncte de vedere, cu situaţie explicită, cu comunicări făcute, absolut tot, tot, tot, tot. (...) Am solicitat tuturor radiodifuzorilor dovada plăţii, acum avem totul pe ordinea de zi, absolut totul. Şi noi acum ar trebui, deşi avem documentele pe masă şi date certe, să amânăm luarea unei decizii în baza unui fel de promisiuni că ni se vor trimite nişte documente, pe care, de fapt, nu le au, deşi sunt la ANAF? Atunci fac şi eu apel la logică. Dacă ANAF a dat peste cap şi a luat documente şi ei au făcut dovada plăţii pe anul 2025, ANAF a fugit cu toate actele societăţii, inclusiv cele pe 2024? Este o întrebare retorică, bineînţeles. Noi am solicitat de nenumărate ori dovada plăţii, iar acest radiodifuzor nu a făcut dovada plăţii”, a afirmat Valentin Jucan, potrivit Agerpres.ro.

La finalul şedinţei, Valentin Jucan a explicat paşii care urmează după adoptarea celor două decizii de retragere a licenţei.

„Să clarificăm, pentru a fi lucrurile clare, având în vedere voturile, pentru paşii de mai departe. În privinţa PHG (PHG MEDIA-INVEST S.R.L pentru Realitatea Plus) se redactează decizia, iar aceasta intră în vigoare de la data comunicării. Totodată, vom comunica decizia noastră şi companiilor de cablu. În privinţa ANGUS (ANGUS RESOURCES S.R.L. pentru Gold FM), avem de notificat ANCOM. În privinţa licenţei pe care postul o deţine pe platforme, pentru că aici avem aceaşi televiziune care s-a licenţiat pe platforme. Aceeaşi decizie trebuie să o transmitem platformelor, astfel încât să fie înştiinţate că postul nu mai are licenţă, prin urmare, retransmisia liniară este ilegală. Aceştia sunt paşii de mai departe”, a transmis vicepreşedintele CNA.

