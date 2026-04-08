ÎPS Andrei Andreicuț, mesaj de Paște pentru credincioși: „Bunica, mama și căldura căminului părintesc ne oferă bucuria sărbătorii Învierii!”

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, ÎPS Andrei Andreicuț, a transmis miercuri mesajul pastoral de Paște, în cadrul întâlnirii tradiționale cu presa desfășurate la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca.

ÎPS Andrei Andreicuț a transmis mesajul de Paște la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Ierarhul a vorbit despre rolul esențial al familiei în păstrarea credinței și a subliniat că bunicile și mamele rămân pilonii educației religioase în societatea contemporană.În cadrul mesajului său pascal, Andrei Andreicuț a afirmat că bucuria Învierii este strâns legată de valorile și tradițiile transmise în familie, în special de către mame și bunici.

„Cuvântul pastoral din anul acesta îl intitulăm astfel: Bunica, mama și căldura căminului părintesc ne oferă bucuria sărbătorii Paștilor”, a declarat ierarhul. Acesta a susținut că, deși religia este predată în școli, adevărata formare spirituală a copiilor continuă să se realizeze în familie. „Cine salvează educația religioasă? Tot bunica și mama. Tot ele merg înainte, îi învață pe copii să se spovedească înainte de Paști, să se împărtășească, să fie buni”, a afirmat ÎPS Andrei.

Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuț, în timpul mesajului pastoral de Paște adresat credincioșilor.

Credința, antidot pentru o lume „frământată și neașezată”

Mitropolitul Clujului a transmis și un apel la pace, într-un context internațional marcat de conflicte și tensiuni. „Dacă învățătura Domnului Hristos ar stărui în sufletele tuturor oamenilor, s-ar opri și războiul din Ucraina, și războiul din Orientul Mijlociu, pentru că Domnul Iisus Hristos este Domnul păcii”, a spus acesta.

Mesaj de Paște transmis de ÎPS Andrei Andreicuț în cadrul întâlnirii cu presa de la Cluj.

Mesaj pentru credincioși: „La toate mesele să fie inimi vesele”

În finalul intervenției sale, ierarhul le-a urat credincioșilor să aibă parte de sărbători liniștite și pline de bucurie. „Sărbătorile Paștilor să le aducă multă liniște și pace într-o lume frământată și neașezată. La toate mesele să fie inimi vesele”, a transmis ÎPS Andrei.

CITEȘTE ȘI: