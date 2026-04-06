Frații Tate scapă de restricții după patru ani. Tribunalul a ridicat controlul judiciar!

Andrew Tate și Tristan Tate au scăpat de restricțiile impuse într-unul dintre dosarele din România, după ce instanța a decis că măsura controlului judiciar nu mai este justificată, după aproape patru ani de anchetă.

Foto: Fratii Andrew si Tristan Tate, la iesirea din cladirea Tribunalului Bucuresti, 2024-05-08. Foto: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

Judecătorii de la Tribunalul București au admis plângerea formulată de avocații celor doi și au decis ridicarea măsurilor preventive. Cei doi erau cercetați sub control judiciar într-un dosar vechi de peste patru ani. Frații Tate au fost trimiși în judecată în 2023 de DIICOT, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Decizia vine după ce, anterior, instanțele au constatat nereguli majore în anchetă. Într-o etapă anterioară, judecătorii au eliminat probe și au constatat probleme legate de modul în care a fost întocmit rechizitoriul, ceea ce a dus la reluarea procedurilor.

Avocatul faților Tate: „Libertatea nu poate fi restrânsă fără temei”

Avocatul Eugen Vidineac susține că hotărârea confirmă problemele semnalate încă de la începutul cazului. Acesta a arătat că dosarul ar fi fost construit pe proceduri viciate și probe discutabile, iar decizia instanței reprezintă un pas important în corectarea acestor nereguli.

Deși au scăpat de restricțiile din acest dosar, frații Tate rămân implicați în alte anchete penale, atât în România, cât și în alte state, toate acuzațiile fiind negate de aceștia.

