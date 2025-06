Ce-au căutat frații Tate la Sibiu? S-au dat din nou în spectacol!

Frații Tate, din nou în centrul atenției: Andrew și Tristan, în centrul Sibiului, la terasă și la… muzeu!?! 🙄 Andrew Tate a participat la un party în curtea Casei Altemberger, eveniment de „promovare” a Muzeului de Istorie. În ciuda opoziției Bisericii Evanghelice.

Andrew Tate la o petrecere în curtea Muzeului de Istorie din Sibiu. Foto: X/@Cobratate

Frații Andrew și Tristan Tate au fost văzuți din nou în inima Sibiului. Andrew Tate a participat la un party în curtea Casei Altemberger, eveniment de „promovare” a Muzeului de Istorie. În ciuda opoziției Bisericii Evanghelice.

Luni dimineață, cei doi au fost surprinși pe terasa Artisant Boutique Hotel din Piața Aurarilor, acolo unde ar fi fost cazați, potrivit unor surse Mesagerul de Sibiu.

Prezența lui Andrew Tate în oraș a fost semnalată încă de sâmbătă, când a fost observat pe scările ce leagă Piața Mică – unde aveau loc filmări pentru emisiunea MasterChef – de Piața Aurarilor, zonă animată în aceste zile de festivalul „Flori pe Scări”.

Andrew Tate, la party în curtea Casei Altemberger, Muzeul de Istorie Sibiu, în ciuda opoziției Bisericii Evanghelice

Sâmbătă, Andrew Tate a participat la o petrecere cu DJ organizată în curtea Casei Altemberger, clădire monument ce adăpostește Colecțiile Muzeului de Istorie. Petrecerea a fost organizată de rețeaua „Spontan Events”, în baza unui contract încheiat pe 5 mai 2025, cu doar o zi înainte de încheierea mandatului fostului director, Alexandru Chituță.

Andrew Tate, la party în curtea Muzeului de Istorie din Sibiu, înconjurat de fete foarte tinere și de bodyguarzi.

Sursa imaginilor: video X/@Cobratate

Chituță, susținut în funcție de Raluca Turcan, a organizat evenimente de acest fel în spațiile muzeului, cu scopul „creșterii vizibilității muzeului”.

„Este un contract încheiat în data de 5 mai 2025, fără clauză de reziliere unilaterală. În consecință, tot ce am reușit să fac a fost să semnez un act adițional prin care să controlăm mai bine situația. Am limitat accesul (…) am interzis fumatul, i-am obligat să distribuie pliante de prezentare a Muzeului”, a precizat noul director al Muzeulul Brukenthal Raluca Teodorescu.

Muzeul a încasat 7.000 de lei. Jumătate i-a luat statul. Organizatorii au vândut sute de bilete între 79 și 129 de lei.

„Pentru a nu exista confuzia că acest eveniment a fost organizat datorită veniturilor extraordinare aduse muzeului: valoarea acestui contract inițial, de 7.000 lei (din care jumătate merg la stat, conform legii), este una modestă și nu reflectă nici măcar pe departe în mod corespunzător riscurile asumate de instituție, în special în ceea ce privește protecția patrimoniului muzeal. Aceste riscuri sunt agravate de faptul că muzeul nu deține control asupra procesului de selecție sau filtrare a participanților la eveniment, ceea ce poate conduce la situații ce pun în pericol integritatea bunurilor culturale aflate în custodia noastră”, a transmis pe pagina de Facebook a muzeului Raluca Teodorescu.

Organizatorii au vândut sute de bilete, cu prețuri între 79 și 129 de lei, cu tarife speciale pentru zona VIP. În aceste condiții, costul locației a fost amortizat din vânzarea a 50 de bilete… Restul, profit ușor pe spatele Muzeului.

Biserica Evanghelică, proprietarul Muzeului Brukenthal, și-a exprimat dezacordul

Biserica Evanghelică, proprietarul Muzeului Național Brukenthal, și-a exprimat dezacordul față de astfel de petreceri.

Preotul evanghelic Kilian Dörr a declarat recent pentru presa locală din Sibiu că biserica nu mai dorește „evenimente cu muzică care pun în pericol securitatea și bunul simț”.

A gonit ca nebunul și a rămas fără permis

Vizita la Sibiu nu a fost lipsită de incidente pentru Andrew Tate. A fost prins de poliție cu 196 km/h într-o localitate din județul Vâlcea. Viteza excesivă i-a adus o amendă considerabilă și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de patru luni.

