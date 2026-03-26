O româncă a fost arestată după ce ar fi obținut peste 10 milioane de lei dintr-o rețea de proxenetism în Elveția

O femeie de 43 de ani din județul Buzău a fost arestată preventiv, fiind acuzată că a coordonat o rețea de proxenetism în Elveția, de unde ar fi obținut peste 10 milioane de lei. Banii ar fi fost investiți în mașini, imobile și vacanțe de lux.

Anchetatorii au destructurat o rețea de proxenetism care ar fi exploatat mai multe femei în străinătate. | Foto: Pixabay.com

Ancheta vizează activități desfășurate pe o perioadă de mai mulți ani, în care femeia ar fi determinat mai multe persoane să practice prostituția în străinătate. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, femeia ar fi convins 11 femei, cu vârste între 33 și 43 de ani, din mai multe județe, să practice prostituția în Elveția, promițând câștiguri rapide și condiții sigure. Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada 2019–2026, iar prejudiciul estimat depășește 10.100.000 de lei, conform stiripesurse.ro.

Banii, investiți în bunuri de lux

Sumele obținute ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor autoturisme, inclusiv din categoria celor de lux, dar și pentru cumpărarea de imobile și vacanțe. În urma perchezițiilor desfășurate în localitatea Vadu Pașii, polițiștii au ridicat documente, medii de stocare și cinci autovehicule, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

Cooperare internațională și arest preventiv

Cazul a fost documentat cu sprijinul autorităților judiciare din Elveția, prin cooperare polițienească internațională. Inițial, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetată pentru proxenetism.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzău, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualilor complici.

